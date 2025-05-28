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Кремль не будет через СМИ обсуждать документы по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019536097.html
Кремль не будет через СМИ обсуждать документы по Украине, заявил Песков
Кремль не будет через СМИ обсуждать документы по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2025
Кремль не будет через СМИ обсуждать документы по Украине, заявил Песков
Кремль не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине, которые предстоит согласовать, это нужно делать в дискретном режиме, заявил... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:58:00+03:00
2025-05-28T12:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
нато
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Кремль не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине, которые предстоит согласовать, это нужно делать в дискретном режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не будем обсуждать содержимое документов, которые предстоит согласовать. Считаем, что это должно делаться в дискретном режиме, не публичном. И обмениваться какими-то позициями через прессу было бы чрезвычайно неверно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных документах, которые юридически обязывают НАТО не расширяться на восток и не включать в альянс Украину.
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украина, россия, дмитрий песков, нато, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Кремль не будет через СМИ обсуждать документы по Украине, заявил Песков

Песков: Кремль не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Кремль не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине, которые предстоит согласовать, это нужно делать в дискретном режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не будем обсуждать содержимое документов, которые предстоит согласовать. Считаем, что это должно делаться в дискретном режиме, не публичном. И обмениваться какими-то позициями через прессу было бы чрезвычайно неверно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных документах, которые юридически обязывают НАТО не расширяться на восток и не включать в альянс Украину.
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Киев и Европа наконец придумали, как сделать Путина и Трампа врагами
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий ПесковНАТОПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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