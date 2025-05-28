https://ria.ru/20250528/ukraina-2019536097.html
Кремль не будет через СМИ обсуждать документы по Украине, заявил Песков
Кремль не будет через СМИ обсуждать документы по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2025
Кремль не будет через СМИ обсуждать документы по Украине, заявил Песков
Кремль не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине, которые предстоит согласовать, это нужно делать в дискретном режиме, заявил... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:58:00+03:00
2025-05-28T12:58:00+03:00
2025-05-28T12:58:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Кремль не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине, которые предстоит согласовать, это нужно делать в дискретном режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не будем обсуждать содержимое документов, которые предстоит согласовать. Считаем, что это должно делаться в дискретном режиме, не публичном. И обмениваться какими-то позициями через прессу было бы чрезвычайно неверно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных документах, которые юридически обязывают НАТО не расширяться на восток и не включать в альянс Украину.
https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кремль не будет через СМИ обсуждать документы по Украине, заявил Песков
Песков: Кремль не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине