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США и Трамп хотят скорейшего урегулирования на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/ukraina-2019535056.html
США и Трамп хотят скорейшего урегулирования на Украине, заявил Песков
США и Трамп хотят скорейшего урегулирования на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2025
США и Трамп хотят скорейшего урегулирования на Украине, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят скорейшего урегулирования украинского конфликта,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:56:00+03:00
2025-05-28T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят скорейшего урегулирования украинского конфликта, Россия признательна президенту США за посреднические усилия. "Понятно, что прикладывающие изрядное усилие для мирного регулирования американская сторона и лично президент Трамп хотят скорейшего урегулирования. И мы еще раз повторяем и признательны за посреднические усилия президента Трампа лично", - сказал Песков журналистам.
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в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
США и Трамп хотят скорейшего урегулирования на Украине, заявил Песков

Песков: Россия признательна США и Трампу за усилия по урегулированию на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят скорейшего урегулирования украинского конфликта, Россия признательна президенту США за посреднические усилия.
"Понятно, что прикладывающие изрядное усилие для мирного регулирования американская сторона и лично президент Трамп хотят скорейшего урегулирования. И мы еще раз повторяем и признательны за посреднические усилия президента Трампа лично", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Киев и Европа наконец придумали, как сделать Путина и Трампа врагами
27 мая, 15:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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