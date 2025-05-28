https://ria.ru/20250528/ukraina-2019535056.html

США и Трамп хотят скорейшего урегулирования на Украине, заявил Песков

США и Трамп хотят скорейшего урегулирования на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2025

США и Трамп хотят скорейшего урегулирования на Украине, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят скорейшего урегулирования украинского конфликта,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:56:00+03:00

2025-05-28T12:56:00+03:00

2025-05-28T12:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп и Соединенные Штаты хотят скорейшего урегулирования украинского конфликта, Россия признательна президенту США за посреднические усилия. "Понятно, что прикладывающие изрядное усилие для мирного регулирования американская сторона и лично президент Трамп хотят скорейшего урегулирования. И мы еще раз повторяем и признательны за посреднические усилия президента Трампа лично", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250527/kiev-2019350488.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков