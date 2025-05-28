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Лавров сравнил киевский режим с колонизаторами Африки - РИА Новости, 28.05.2025
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Лавров сравнил киевский режим с колонизаторами Африки
Лавров сравнил киевский режим с колонизаторами Африки - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров сравнил киевский режим с колонизаторами Африки
Киевский режим не представляет население Крыма и юго-востока Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:32:00+03:00
2025-05-28T10:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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республика крым
украина
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сергей лавров
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Киевский режим не представляет население Крыма и юго-востока Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Представляет ли киевский режим, который после госпереворота в феврале 2014 года развязал войну против собственного народа, представляет ли он население Крыма и представлял ли после госпереворота и Крым, и юго-восток Украины? Конечно же, нет. Точно так же, как в 1960-е годы колонизаторы в Лондоне, Париже, Мадриде, Лиссабоне, Берлине, Брюсселе никоим образом не могли представлять интересы народов Африки, которые хотели жить под руководством правительств, избранных ими самими, а не навязанных извне. Та же самая история произошла после госпереворота с огромными территориями бывшей УССР", - заявил Лавров, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987634416.html
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в мире, республика крым, украина, россия, сергей лавров, форум по международной безопасности в москве — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Республика Крым, Украина, Россия, Сергей Лавров, Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Лавров сравнил киевский режим с колонизаторами Африки

Лавров: Киев не представляет интересы населения Крыма и юго-востока Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Киевский режим не представляет население Крыма и юго-востока Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Представляет ли киевский режим, который после госпереворота в феврале 2014 года развязал войну против собственного народа, представляет ли он население Крыма и представлял ли после госпереворота и Крым, и юго-восток Украины? Конечно же, нет. Точно так же, как в 1960-е годы колонизаторы в Лондоне, Париже, Мадриде, Лиссабоне, Берлине, Брюсселе никоим образом не могли представлять интересы народов Африки, которые хотели жить под руководством правительств, избранных ими самими, а не навязанных извне. Та же самая история произошла после госпереворота с огромными территориями бывшей УССР", - заявил Лавров, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
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