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Лавров сравнил киевский режим с колонизаторами Африки
Лавров сравнил киевский режим с колонизаторами Африки - РИА Новости, 28.05.2025
Лавров сравнил киевский режим с колонизаторами Африки
Киевский режим не представляет население Крыма и юго-востока Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:32:00+03:00
2025-05-28T10:32:00+03:00
2025-05-28T10:32:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Киевский режим не представляет население Крыма и юго-востока Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Представляет ли киевский режим, который после госпереворота в феврале 2014 года развязал войну против собственного народа, представляет ли он население Крыма и представлял ли после госпереворота и Крым, и юго-восток Украины? Конечно же, нет. Точно так же, как в 1960-е годы колонизаторы в Лондоне, Париже, Мадриде, Лиссабоне, Берлине, Брюсселе никоим образом не могли представлять интересы народов Африки, которые хотели жить под руководством правительств, избранных ими самими, а не навязанных извне. Та же самая история произошла после госпереворота с огромными территориями бывшей УССР", - заявил Лавров, выступая на XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987634416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Лавров сравнил киевский режим с колонизаторами Африки
Лавров: Киев не представляет интересы населения Крыма и юго-востока Украины