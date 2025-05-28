В Белоруссии рассказали, что изменится в учениях "Запад-2025"
МО Белоруссии сообщило о сокращении числа участников учений "Запад-2025" вдвое
Учения "Запад". Архивное фото
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МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.
До этого Ревенко сообщал, что предстоящие в этом году совместные учения Белоруссии и России "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе оно относится к категории наблюдаемых. Минск уведомил все государства-участницы Венского документа о том, что состоится это учение и о его масштабах.
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"В Бишкеке на Совете министров обороны стран ОДКБ министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил о снижении параметров учения "Запад-2025" и переносе его основных маневров вглубь территории Беларуси. Уточненный замысел учения, в котором численность участников сокращена почти вдвое, был утвержден еще в апреле", - написал Ревенко в соцсети Х.
При этом он заметил, что "за прошедшее время изучена реакция Запада на данное мероприятие". Он напомнил, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о намерении провести в ответ "крупнейшие за последние годы дивизионные маневры". "Чтобы оправдать ожидания польской стороны, на полигоне под Гродно будет организовано ротное тактическое учение", - добавил Ревенко.