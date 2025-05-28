https://ria.ru/20250528/ucheniya-2019480690.html

Минобороны Белоруссии сообщило об изменении параметров учения "Запад-2025"

Минобороны Белоруссии сообщило об изменении параметров учения "Запад-2025" - РИА Новости, 28.05.2025

Минобороны Белоруссии сообщило об изменении параметров учения "Запад-2025"

Основные маневры учений "Запад-2025" переносятся в глубь территории Белоруссии от ее западных границ, чтобы показать готовность к диалогу и снижению... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:48:00+03:00

2025-05-28T08:48:00+03:00

2025-05-28T09:21:00+03:00

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МИНСК, 28 мая - РИА Новости. Основные маневры учений "Запад-2025" переносятся в глубь территории Белоруссии от ее западных границ, чтобы показать готовность к диалогу и снижению напряженности в регионе, заявил министр обороны республики Виктор Хренин."Мы приняли решение о снижении параметров учения "Запад-2025" и переносе его основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ", - сказал Хренин на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ в Бишкеке.По его словам, это сделано, невзирая на то, что никакие шаги по возврату к выполнению ряда ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в отношении Белоруссии так и не были сделаны."Тем самым мы в очередной раз не только словом, но и делом подтверждаем свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности. Делаем это, откровенно говоря, не надеясь на конструктивную ответную реакцию. Делаем в большей степени для демонстрации нашим союзникам и партнерам по всему миру истинно миролюбивой позиции Республики Беларусь", - цитирует слова Хренина Telegram-канал белорусского военного ведомства.Глава оборонного ведомства Белоруссии подчеркнул, что военные учение "Запад-2025" не нацелены против кого-либо. "По интенсивности и масштабам учение "Запад" всегда было несопоставимо с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе государства – члены НАТО. Однако уже традиционно сам факт его проведения вызывает шаблонные домыслы со стороны представителей военно-политического руководства отдельных европейских государств", - сказал министр обороны Белоруссии.

https://ria.ru/20250516/belousov-2017377002.html

https://ria.ru/20250111/ucheniya-1993257964.html

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Ольга Фомченкова

белоруссия, в мире, виктор хренин, бишкек, европа, одкб, нато