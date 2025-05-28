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Депутат ЕП осудил заявления о дальнобойном оружии для Киева

Депутат ЕП осудил заявления о дальнобойном оружии для Киева - РИА Новости, 28.05.2025

Депутат ЕП осудил заявления о дальнобойном оружии для Киева

Страны, снявшие ограничения на дальность поставляемого Киеву оружия, становятся участниками конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости депутат ЕП... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T18:41:00+03:00

2025-05-28T18:41:00+03:00

2025-05-28T18:41:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Страны, снявшие ограничения на дальность поставляемого Киеву оружия, становятся участниками конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости депутат ЕП Фернан Картайзер. "Насколько я знаю, украинцы не могут сами использовать такие системы. Значит, участие западных военных специалистов необходимо. Навигация, спутниковые данные - все возможно только с помощью Запада. Поэтому страны, что пошли на это, по сути становятся сторонами конфликта. Это несет риски для всех, в том числе и для моей страны", — заявил Картайзер. Он предупредил о рисках эскалации и отметил, что большинство в Европе понимает: у Украины нет военного выхода из конфликта. В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Комментируя это заявление, Песков сообщил журналисту "России 1" Павлу Зарубину, что действия ФРГ мешают мирным усилиям, но Москва рассчитывает на продолжение процесса украинского урегулирования, несмотря на провокации ФРГ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019168089.html

https://ria.ru/20250528/lavrov-2019621021.html

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в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц, павел зарубин, мария захарова, нато