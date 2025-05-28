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Мэр Байкальска рассказал о подозреваемом в убийстве подростков - РИА Новости, 28.05.2025
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12:01 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/ubiystvo-2019522796.html
Мэр Байкальска рассказал о подозреваемом в убийстве подростков
Мэр Байкальска рассказал о подозреваемом в убийстве подростков - РИА Новости, 28.05.2025
Мэр Байкальска рассказал о подозреваемом в убийстве подростков
Подросток, который подозревается в убийстве четверых сверстников в Байкальске, из многодетной, вполне благополучной семьи, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:01:00+03:00
2025-05-28T12:01:00+03:00
происшествия
байкальск
иркутск
убийство подростков в байкальске
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ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Подросток, который подозревается в убийстве четверых сверстников в Байкальске, из многодетной, вполне благополучной семьи, сообщил РИА Новости глава администрации города Василий Темгеневский. "Он из многодетной семьи, где шесть детей. Он предпоследний. Семья вполне благополучная. Активно занимался спортом, по-моему, борьбой. На доске почета в школе висела его фотография, как спортсмена", - сказал Темгеневский. По словам главы Байкальска, подросток, который подозревается в убийстве, в прошлом году окончил 9-й класс, работал на горнолыжном курорте "Гора Соболиная". Он добавил, что с педагогами школ города проведена работа, семьям, чьи дети пострадали, оказывается психологическая помощь. Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома, были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительной версии следствия, в СНТ "Горный Байкал" группа парней и девушек в возрасте от 13 до 17 лет праздновала день рождения, когда 17-летний юноша напал на окружающих с ножом. В результате четверо подростков (девушка 16 лет, трое юношей 13, 14 лет) скончались на месте, еще четверо были доставлены с травмами в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. Один из пострадавших прооперирован и стабилен, состояние троих не вызывает у медиков опасений, всех их переведут на лечение в Иркутск. Возбуждено уголовное дело об убийстве. В Байкальске объявлен трехдневный траур. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперштаб, созданный по распоряжению губернатора.
https://ria.ru/20250528/ubiystvo-2019520685.html
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происшествия, байкальск, иркутск, убийство подростков в байкальске
Происшествия, Байкальск, Иркутск, Убийство подростков в Байкальске
Мэр Байкальска рассказал о подозреваемом в убийстве подростков

Темгеневский: подозреваемый в убийстве в Байкальске рос в многодетной семье

© Следком/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Работа СК РФ на месте происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Следком/Telegram
Работа СК РФ на месте происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
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ИРКУТСК, 28 мая - РИА Новости. Подросток, который подозревается в убийстве четверых сверстников в Байкальске, из многодетной, вполне благополучной семьи, сообщил РИА Новости глава администрации города Василий Темгеневский.
"Он из многодетной семьи, где шесть детей. Он предпоследний. Семья вполне благополучная. Активно занимался спортом, по-моему, борьбой. На доске почета в школе висела его фотография, как спортсмена", - сказал Темгеневский.
Работа следователей СК России на месте происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Друг рассказал о подозреваемом в убийстве подростков в Байкальске
Вчера, 11:53
По словам главы Байкальска, подросток, который подозревается в убийстве, в прошлом году окончил 9-й класс, работал на горнолыжном курорте "Гора Соболиная".
Он добавил, что с педагогами школ города проведена работа, семьям, чьи дети пострадали, оказывается психологическая помощь.
Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома, были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительной версии следствия, в СНТ "Горный Байкал" группа парней и девушек в возрасте от 13 до 17 лет праздновала день рождения, когда 17-летний юноша напал на окружающих с ножом. В результате четверо подростков (девушка 16 лет, трое юношей 13, 14 лет) скончались на месте, еще четверо были доставлены с травмами в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара.
Один из пострадавших прооперирован и стабилен, состояние троих не вызывает у медиков опасений, всех их переведут на лечение в Иркутск. Возбуждено уголовное дело об убийстве. В Байкальске объявлен трехдневный траур.
На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперштаб, созданный по распоряжению губернатора.
Место происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Мэр Байкальска назвал причину трагедии, произошедшей с подростками
Вчера, 09:14
 
ПроисшествияБайкальскИркутскУбийство подростков в Байкальске
 
 
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