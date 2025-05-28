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Друг рассказал о подозреваемом в убийстве подростков в Байкальске - РИА Новости, 28.05.2025
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11:53 28.05.2025 (обновлено: 18:10 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/ubiystvo-2019520685.html
Друг рассказал о подозреваемом в убийстве подростков в Байкальске
Друг рассказал о подозреваемом в убийстве подростков в Байкальске - РИА Новости, 28.05.2025
Друг рассказал о подозреваемом в убийстве подростков в Байкальске
Друг подозреваемого в убийстве подростков в Иркутской области рассказал РИА Новости, что его приятель никогда не конфликтовал, занимался спортом, и он не мог... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:53:00+03:00
2025-05-28T18:10:00+03:00
происшествия
байкальск
следственный комитет россии (ск рф)
убийство подростков в байкальске
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Друг подозреваемого в убийстве подростков в Иркутской области рассказал РИА Новости, что его приятель никогда не конфликтовал, занимался спортом, и он не мог подумать, что тот способен на такую жестокость. "Был нормальным мальчиком, не дрался никогда, в конфликты не вступал, &lt;…&gt; там, видимо, сдвинуло что-то. Я даже подумать не мог, что он на такое способен", — сказал собеседник агентства, отметив, что подозреваемый подросток увлекался уличным спортом и ничем подозрительным не занимался. По словам молодого человека, он хорошо знал одного из погибших ребят: "Добрым, жизнерадостным (был. — Прим. ред.), всегда помогал. И улыбка его на памяти у меня осталась, и глаза — просто две монеты — всегда сверкали желанием", — добавил подросток. Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа молодых людей праздновала день рождения, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с травмами в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара. Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперштаб, созданный по распоряжению губернатора. В Байкальске объявлен трехдневный траур.
https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019493393.html
https://ria.ru/20250528/baykalsk-2019484285.html
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происшествия, байкальск, следственный комитет россии (ск рф), убийство подростков в байкальске
Происшествия, Байкальск, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство подростков в Байкальске
Друг рассказал о подозреваемом в убийстве подростков в Байкальске

Подозреваемый в убийстве подростков в Байкальске был нормальным мальчиком

© Следком/TelegramРабота следователей СК России на месте происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
Работа следователей СК России на месте происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Следком/Telegram
Работа следователей СК России на месте происшествия в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Друг подозреваемого в убийстве подростков в Иркутской области рассказал РИА Новости, что его приятель никогда не конфликтовал, занимался спортом, и он не мог подумать, что тот способен на такую жестокость.
"Был нормальным мальчиком, не дрался никогда, в конфликты не вступал, <…> там, видимо, сдвинуло что-то. Я даже подумать не мог, что он на такое способен", — сказал собеседник агентства, отметив, что подозреваемый подросток увлекался уличным спортом и ничем подозрительным не занимался.
Место происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Вчера, 10:03
По словам молодого человека, он хорошо знал одного из погибших ребят: "Добрым, жизнерадостным (был. — Прим. ред.), всегда помогал. И улыбка его на памяти у меня осталась, и глаза — просто две монеты — всегда сверкали желанием", — добавил подросток.
Ночью в среду в Байкальске произошло возгорание частного дома. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних. По предварительным данным СК, в частном доме в СНТ "Горный Байкал" группа молодых людей праздновала день рождения, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков скончались на месте, еще четверо были доставлены с травмами в больницу. Подозреваемый, предположительно, после нападения поджег дом и погиб во время пожара.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперштаб, созданный по распоряжению губернатора. В Байкальске объявлен трехдневный траур.
Место происшествия в СНТ Горный Байкал в Байкальске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Мэр Байкальска назвал причину трагедии, произошедшей с подростками
Вчера, 09:14
 
ПроисшествияБайкальскСледственный комитет России (СК РФ)Убийство подростков в Байкальске
 
 
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