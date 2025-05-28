https://ria.ru/20250528/ubiystvo-2019470439.html

В Иркутской области возбудили дело после убийства подростков в СНТ

В Иркутской области возбудили дело после убийства подростков в СНТ - РИА Новости, 28.05.2025

В Иркутской области возбудили дело после убийства подростков в СНТ

В Иркутской области после убийства четырех несовершеннолетних и ранения еще четверых их сверстником возбудили уголовное дело, сообщило региональное управление... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T06:01:00+03:00

2025-05-28T06:01:00+03:00

2025-05-28T09:13:00+03:00

иркутская область

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

байкальск

убийство подростков в байкальске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019478814_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bc83a528666f78ddd9378d7a83f60f97.jpg

ИРКУТСК, 28 мая — РИА Новости. В Иркутской области после убийства четырех несовершеннолетних и ранения еще четверых их сверстником возбудили уголовное дело, сообщило региональное управление Следственного комитета."Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления во взаимодействии с сотрудниками полиции и экстренными службами", — отметили в ведомстве.По данным СК, в доме в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске возник пожар, после которого обнаружили тела пятерых несовершеннолетних. Предполагается, что там находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из несовершеннолетних напал на сверстников с ножом. В результате этого четверо подростков погибли на месте. Остальных пострадавших увезли в больницу с различными травмами. Предполагаемый подозреваемый, вероятно, также погиб.Прокуратура контролирует расследование этого инцидента.

https://ria.ru/20250527/novosibirsk-2019248002.html

https://ria.ru/20250526/peterburg-2019225163.html

иркутская область

россия

байкальск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия пожара в Байкальске СК возбудил уголовное дело после убийства 4 подростков в Иркутской области. Ночью в Байкальске сгорел частный дом. Внутри нашли тела 5 несовершеннолетних. Как считает следствие, в доме находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал с ножом на других. Четверо погибли на месте, ещё четверо попали в больницу. Подозреваемый после нападения поджег дом и в результате погиб сам, утверждают следователи. 2025-05-28T06:01 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иркутская область, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), байкальск, убийство подростков в байкальске