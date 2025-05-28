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В Иркутской области возбудили дело после убийства подростков в СНТ
В Иркутской области возбудили дело после убийства подростков в СНТ - РИА Новости, 28.05.2025
В Иркутской области возбудили дело после убийства подростков в СНТ
В Иркутской области после убийства четырех несовершеннолетних и ранения еще четверых их сверстником возбудили уголовное дело, сообщило региональное управление... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T06:01:00+03:00
2025-05-28T06:01:00+03:00
2025-05-28T09:13:00+03:00
иркутская область
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
байкальск
убийство подростков в байкальске
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ИРКУТСК, 28 мая — РИА Новости. В Иркутской области после убийства четырех несовершеннолетних и ранения еще четверых их сверстником возбудили уголовное дело, сообщило региональное управление Следственного комитета."Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления во взаимодействии с сотрудниками полиции и экстренными службами", — отметили в ведомстве.По данным СК, в доме в СНТ "Горный Байкал" в Байкальске возник пожар, после которого обнаружили тела пятерых несовершеннолетних. Предполагается, что там находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из несовершеннолетних напал на сверстников с ножом. В результате этого четверо подростков погибли на месте. Остальных пострадавших увезли в больницу с различными травмами. Предполагаемый подозреваемый, вероятно, также погиб.Прокуратура контролирует расследование этого инцидента.
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Последствия пожара в Байкальске
СК возбудил уголовное дело после убийства 4 подростков в Иркутской области. Ночью в Байкальске сгорел частный дом. Внутри нашли тела 5 несовершеннолетних.
Как считает следствие, в доме находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал с ножом на других. Четверо погибли на месте, ещё четверо попали в больницу.
Подозреваемый после нападения поджег дом и в результате погиб сам, утверждают следователи.
2025-05-28T06:01
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РИА Новости
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иркутская область, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), байкальск, убийство подростков в байкальске
Иркутская область, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Байкальск, Убийство подростков в Байкальске
В Иркутской области возбудили дело после убийства подростков в СНТ
В Иркутской области возбудили дело после убийства 4 подростков в Байкальске