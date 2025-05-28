https://ria.ru/20250528/tula-2019565481.html

В Туле педагогу назначили наказание за опыт, при котором пострадали дети

В Туле педагогу назначили наказание за опыт, при котором пострадали дети - РИА Новости, 28.05.2025

В Туле педагогу назначили наказание за опыт, при котором пострадали дети

Воспитателю детского лагеря "Солнечный" в Ленинском районе города Тулы назначили 240 часов обязательных работ за проведение несогласованного химического... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:06:00+03:00

2025-05-28T15:06:00+03:00

2025-05-28T15:06:00+03:00

происшествия

тульская область

тула

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ТУЛА, 28 мая – РИА Новости. Воспитателю детского лагеря "Солнечный" в Ленинском районе города Тулы назначили 240 часов обязательных работ за проведение несогласованного химического эксперимента, в ходе которого произошел взрыв и пострадали три ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем Telegram-канале. "Приговором суда Чуев В.А. признан виновным, и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. Мера пресечения осужденному в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке", - говорится в сообщении. Как пояснили в пресс-службе судебной системы Тульской области, подсудимый свою вину в совершении преступления не признал. В августе 2024 года СУСК России по Тульской области организовал процессуальную проверку по факту травмирования трех детей в результате воспламенения веществ в ходе лекции по взаимодействию химических элементов. Как установило следствие, воспитатель детского лагеря в деревне Колодезное Ленинского района пренебрег правилами предосторожности – не использовал средства индивидуальной защиты и не согласовал проведение химического опыта с руководством учреждения. В результате произошло самовоспламенение и взрыв химической реакции, из-за чего трое детей получили телесные повреждения.

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Трое детей пострадали во время химического эксперимента в лагере в Тульской области Трое детей пострадали во время химического эксперимента в оздоровительном лагере в Тульской области. По данным СК, инцидент произошел "в рамках лекции по взаимодействию химических элементов". 2025-05-28T15:06 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тульская область, тула