В Туле педагогу назначили наказание за опыт, при котором пострадали дети
Воспитателю лагеря в Туле назначили обязательные работы за взрыв во время опыта
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ТУЛА, 28 мая – РИА Новости. Воспитателю детского лагеря "Солнечный" в Ленинском районе города Тулы назначили 240 часов обязательных работ за проведение несогласованного химического эксперимента, в ходе которого произошел взрыв и пострадали три ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем Telegram-канале.
"Приговором суда Чуев В.А. признан виновным, и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. Мера пресечения осужденному в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе судебной системы Тульской области, подсудимый свою вину в совершении преступления не признал.
В августе 2024 года СУСК России по Тульской области организовал процессуальную проверку по факту травмирования трех детей в результате воспламенения веществ в ходе лекции по взаимодействию химических элементов.
Как установило следствие, воспитатель детского лагеря в деревне Колодезное Ленинского района пренебрег правилами предосторожности – не использовал средства индивидуальной защиты и не согласовал проведение химического опыта с руководством учреждения. В результате произошло самовоспламенение и взрыв химической реакции, из-за чего трое детей получили телесные повреждения.
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