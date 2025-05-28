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В Туле педагогу назначили наказание за опыт, при котором пострадали дети - РИА Новости, 28.05.2025
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15:06 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/tula-2019565481.html
В Туле педагогу назначили наказание за опыт, при котором пострадали дети
В Туле педагогу назначили наказание за опыт, при котором пострадали дети - РИА Новости, 28.05.2025
В Туле педагогу назначили наказание за опыт, при котором пострадали дети
Воспитателю детского лагеря "Солнечный" в Ленинском районе города Тулы назначили 240 часов обязательных работ за проведение несогласованного химического... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:06:00+03:00
2025-05-28T15:06:00+03:00
происшествия
тульская область
тула
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ТУЛА, 28 мая – РИА Новости. Воспитателю детского лагеря "Солнечный" в Ленинском районе города Тулы назначили 240 часов обязательных работ за проведение несогласованного химического эксперимента, в ходе которого произошел взрыв и пострадали три ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем Telegram-канале. "Приговором суда Чуев В.А. признан виновным, и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. Мера пресечения осужденному в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке", - говорится в сообщении. Как пояснили в пресс-службе судебной системы Тульской области, подсудимый свою вину в совершении преступления не признал. В августе 2024 года СУСК России по Тульской области организовал процессуальную проверку по факту травмирования трех детей в результате воспламенения веществ в ходе лекции по взаимодействию химических элементов. Как установило следствие, воспитатель детского лагеря в деревне Колодезное Ленинского района пренебрег правилами предосторожности – не использовал средства индивидуальной защиты и не согласовал проведение химического опыта с руководством учреждения. В результате произошло самовоспламенение и взрыв химической реакции, из-за чего трое детей получили телесные повреждения.
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353
60
353
60
Трое детей пострадали во время химического эксперимента в лагере в Тульской области
Трое детей пострадали во время химического эксперимента в оздоровительном лагере в Тульской области. По данным СК, инцидент произошел "в рамках лекции по взаимодействию химических элементов".
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происшествия, тульская область, тула
Происшествия, Тульская область, Тула
В Туле педагогу назначили наказание за опыт, при котором пострадали дети

Воспитателю лагеря в Туле назначили обязательные работы за взрыв во время опыта

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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ТУЛА, 28 мая – РИА Новости. Воспитателю детского лагеря "Солнечный" в Ленинском районе города Тулы назначили 240 часов обязательных работ за проведение несогласованного химического эксперимента, в ходе которого произошел взрыв и пострадали три ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем Telegram-канале.
"Приговором суда Чуев В.А. признан виновным, и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. Мера пресечения осужденному в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе судебной системы Тульской области, подсудимый свою вину в совершении преступления не признал.
В августе 2024 года СУСК России по Тульской области организовал процессуальную проверку по факту травмирования трех детей в результате воспламенения веществ в ходе лекции по взаимодействию химических элементов.
Как установило следствие, воспитатель детского лагеря в деревне Колодезное Ленинского района пренебрег правилами предосторожности – не использовал средства индивидуальной защиты и не согласовал проведение химического опыта с руководством учреждения. В результате произошло самовоспламенение и взрыв химической реакции, из-за чего трое детей получили телесные повреждения.
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