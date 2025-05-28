https://ria.ru/20250528/tsena-2019496887.html

ФАС согласовала цену на препарат для терапии острого инфаркта миокарда

ФАС согласовала цену на препарат для терапии острого инфаркта миокарда - РИА Новости, 28.05.2025

ФАС согласовала цену на препарат для терапии острого инфаркта миокарда

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для терапии острого инфаркта миокарда, первый отечественный дженерик "Нектелиза",... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:19:00+03:00

2025-05-28T10:19:00+03:00

2025-05-28T10:19:00+03:00

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федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для терапии острого инфаркта миокарда, первый отечественный дженерик "Нектелиза", она снижена на 18% относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Метализе", сообщили в ведомстве. "Цена на препарат для терапии острого инфаркта миокарда снижена на 18%. Речь идет о первом отечественном дженерике "Нектелиза" в рамках МНН "Тенектеплаза". Согласованная цена на "Нектелизу" снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Метализе" на 18%", - говорится в сообщении. Отмечается, что цена за флакон лиофилизата в дозировке 50 мг/мл дженерика согласована на уровне 40,5 тысяч рублей, при этом цена за такую же упаковку лекарственного препарата "Метализе" - 49,9 тысячи рублей. Согласование ФАС цены на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, добавили в службе.

https://ria.ru/20250505/tuberkulez-2014984015.html

https://ria.ru/20250307/lekarstva-2003664050.html

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)