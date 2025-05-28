https://ria.ru/20250528/tsena-2019496887.html
ФАС согласовала цену на препарат для терапии острого инфаркта миокарда
ФАС согласовала цену на препарат для терапии острого инфаркта миокарда - РИА Новости, 28.05.2025
ФАС согласовала цену на препарат для терапии острого инфаркта миокарда
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для терапии острого инфаркта миокарда, первый отечественный дженерик "Нектелиза",... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:19:00+03:00
2025-05-28T10:19:00+03:00
2025-05-28T10:19:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для терапии острого инфаркта миокарда, первый отечественный дженерик "Нектелиза", она снижена на 18% относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Метализе", сообщили в ведомстве. "Цена на препарат для терапии острого инфаркта миокарда снижена на 18%. Речь идет о первом отечественном дженерике "Нектелиза" в рамках МНН "Тенектеплаза". Согласованная цена на "Нектелизу" снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Метализе" на 18%", - говорится в сообщении. Отмечается, что цена за флакон лиофилизата в дозировке 50 мг/мл дженерика согласована на уровне 40,5 тысяч рублей, при этом цена за такую же упаковку лекарственного препарата "Метализе" - 49,9 тысячи рублей. Согласование ФАС цены на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, добавили в службе.
https://ria.ru/20250505/tuberkulez-2014984015.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС согласовала цену на препарат для терапии острого инфаркта миокарда
ФАС согласовала цену на первый отечественный дженерик "Нектелиза"