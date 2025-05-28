https://ria.ru/20250528/traur-2019480387.html

В Байкальске объявили траур после гибели подростков

В Байкальске объявили траур после гибели подростков - РИА Новости, 28.05.2025

В Байкальске объявили траур после гибели подростков

В Байкальске после гибели подростков объявили трехдневный траур, сообщила администрация этого города в Иркутской области. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:44:00+03:00

2025-05-28T08:44:00+03:00

2025-05-28T10:28:00+03:00

байкальск

убийство подростков в байкальске

происшествия

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ИРКУТСК, 28 мая — РИА Новости. В Байкальске после гибели подростков объявили трехдневный траур, сообщила администрация этого города в Иркутской области."В результате происшествия на территории Байкальского городского поселения ночью сегодня, 28 мая 2025 года, имеются жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, объявляется трехдневный траур в Байкальском городском поселении 28, 29 и 30 мая 2025 года", — говорится в публикации.Глава Байкальска Василий Темгеневский в обращении к жителям попросил их оказать помощь родителям погибших и раненых детей. Он также призвал не верить слухам, а дождаться официальной информации.Минувшей ночью в Байкальске загорелся частный дом в СНТ "Горный Байкал". На месте пожара нашли тела пятерых подростков. По предварительным данным Следственного комитета, молодые люди праздновали день рождения, в какой-то момент один из них напал на сверстников с ножом. В результате четверо подростков погибли на месте, еще четверых доставили в больницу с травмами. Одного из пострадавших прооперировали, состояние трех других не вызывает у медиков опасений. Вскоре всех их переведут на лечение в Иркутск.Подозреваемый, как предполагается, после нападения поджег дом и погиб при пожаре. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.В областной прокуратуре уточнили, что подозреваемому было 17 лет, остальные были младше него. Погибли девушка 16 лет и трое юношей в возрасте от 13 до 14 лет. Пострадали две девушки 14 и 15 лет и двое юношей, также 14 и 15 лет.

https://ria.ru/20250519/pozhar-2017769703.html

байкальск

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Последствия пожара в Байкальске СК возбудил уголовное дело после убийства 4 подростков в Иркутской области. Ночью в Байкальске сгорел частный дом. Внутри нашли тела 5 несовершеннолетних. Как считает следствие, в доме находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал с ножом на других. Четверо погибли на месте, ещё четверо попали в больницу. Подозреваемый после нападения поджег дом и в результате погиб сам, утверждают следователи. 2025-05-28T08:44 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

байкальск, убийство подростков в байкальске, происшествия