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Трамп рассказал, почему не вводит санкции против России
Трамп рассказал, почему не вводит санкции против России - РИА Новости, 28.05.2025
Трамп рассказал, почему не вводит санкции против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции против России, чтобы не подорвать усилия по достижению соглашения по урегулированию конфликта на... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T19:45:00+03:00
2025-05-28T19:45:00+03:00
2025-05-28T19:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции против России, чтобы не подорвать усилия по достижению соглашения по урегулированию конфликта на Украине."Если я считаю, что близок к сделке, я не хочу всё испортить. И поверьте, я куда жёстче тех, о ком вы говорите", — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Вашингтоне.Таким образом он ответил на вопрос прессы о том, что удерживает его от введения новых рестрикций в отношении РФ.
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Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Санкции в отношении России, В мире
Трамп рассказал, почему не вводит санкции против России
Трамп не вводит санкции против РФ, чтобы не сорвать переговоры по Украине