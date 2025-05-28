https://ria.ru/20250528/tramp-2019650323.html

Трамп рассказал, почему не вводит санкции против России

Трамп рассказал, почему не вводит санкции против России - РИА Новости, 28.05.2025

Трамп рассказал, почему не вводит санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции против России, чтобы не подорвать усилия по достижению соглашения по урегулированию конфликта на... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T19:45:00+03:00

2025-05-28T19:45:00+03:00

2025-05-28T19:51:00+03:00

россия

сша

украина

дональд трамп

санкции в отношении россии

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции против России, чтобы не подорвать усилия по достижению соглашения по урегулированию конфликта на Украине."Если я считаю, что близок к сделке, я не хочу всё испортить. И поверьте, я куда жёстче тех, о ком вы говорите", — сказал Трамп, выступая перед журналистами в Вашингтоне.Таким образом он ответил на вопрос прессы о том, что удерживает его от введения новых рестрикций в отношении РФ.

https://ria.ru/20250518/sanktsii-2017717492.html

россия

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россия, сша, украина, дональд трамп, санкции в отношении россии, в мире