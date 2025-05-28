https://ria.ru/20250528/tramp-2019648528.html

Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Зеленским

Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 28.05.2025

Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что, если будет необходимость, то он готов провести совместную встречу с Владимиром Зеленским и российским лидером... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T19:39:00+03:00

2025-05-28T19:39:00+03:00

2025-05-28T19:49:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что, если будет необходимость, то он готов провести совместную встречу с Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным."Я буду, если это необходимо", - заявил Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о том, примет ли он участие в совместной встрече с Путиным и Зеленским, если бы такая встреча проводилась в Женеве.

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сша

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