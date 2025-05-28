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Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:39 28.05.2025 (обновлено: 19:49 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/tramp-2019648528.html
Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Зеленским
Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 28.05.2025
Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что, если будет необходимость, то он готов провести совместную встречу с Владимиром Зеленским и российским лидером... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T19:39:00+03:00
2025-05-28T19:49:00+03:00
дональд трамп
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир путин
владимир зеленский
украина
россия
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что, если будет необходимость, то он готов провести совместную встречу с Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным."Я буду, если это необходимо", - заявил Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о том, примет ли он участие в совместной встрече с Путиным и Зеленским, если бы такая встреча проводилась в Женеве.
https://ria.ru/20250528/mid-2019631201.html
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дональд трамп, в мире, сша, владимир путин, владимир зеленский, украина, россия
Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Россия
Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Зеленским

Трамп готов принять участие во встрече с Путиным и Зеленским при необходимости

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что, если будет необходимость, то он готов провести совместную встречу с Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.
"Я буду, если это необходимо", - заявил Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о том, примет ли он участие в совместной встрече с Путиным и Зеленским, если бы такая встреча проводилась в Женеве.
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Специальная военная операция на УкраинеДональд ТрампВ миреСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаРоссия
 
 
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