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Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Зеленским
Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 28.05.2025
Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что, если будет необходимость, то он готов провести совместную встречу с Владимиром Зеленским и российским лидером... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T19:39:00+03:00
2025-05-28T19:39:00+03:00
2025-05-28T19:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что, если будет необходимость, то он готов провести совместную встречу с Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным."Я буду, если это необходимо", - заявил Трамп журналистам в Белом доме на вопрос о том, примет ли он участие в совместной встрече с Путиным и Зеленским, если бы такая встреча проводилась в Женеве.
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Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Зеленским
Трамп готов принять участие во встрече с Путиным и Зеленским при необходимости