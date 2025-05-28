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Ситуация по Украине прояснится в течение двух недель, считает Трамп - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 28.05.2025 (обновлено: 19:45 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/tramp-2019647909.html
Ситуация по Украине прояснится в течение двух недель, считает Трамп
Ситуация по Украине прояснится в течение двух недель, считает Трамп - РИА Новости, 28.05.2025
Ситуация по Украине прояснится в течение двух недель, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что ситуация по украинскому урегулированию прояснится в течение двух недель. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T19:35:00+03:00
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в мире
украина
сша
дональд трамп
специальная военная операция на украине
россия
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что ситуация по украинскому урегулированию прояснится в течение двух недель."Мы узнаем очень скоро, в течение двух недель", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, верит ли он, что президент России Владимир Путин хочет завершить конфликт на Украине.Трамп добавил, что, если США решат, что им "морочат голову", то они будут реагировать иначе.
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019645681.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, россия
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине, Россия
Ситуация по Украине прояснится в течение двух недель, считает Трамп

Трамп заявил, что ситуация по миру на Украине прояснится в течение двух недель

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что ситуация по украинскому урегулированию прояснится в течение двух недель.
"Мы узнаем очень скоро, в течение двух недель", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, верит ли он, что президент России Владимир Путин хочет завершить конфликт на Украине.
Трамп добавил, что, если США решат, что им "морочат голову", то они будут реагировать иначе.
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Вчера, 19:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампРоссия
 
 
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