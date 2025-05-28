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Ситуация по Украине прояснится в течение двух недель, считает Трамп
Ситуация по Украине прояснится в течение двух недель, считает Трамп - РИА Новости, 28.05.2025
Ситуация по Украине прояснится в течение двух недель, считает Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что ситуация по украинскому урегулированию прояснится в течение двух недель. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T19:35:00+03:00
2025-05-28T19:35:00+03:00
2025-05-28T19:45:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что ситуация по украинскому урегулированию прояснится в течение двух недель."Мы узнаем очень скоро, в течение двух недель", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, верит ли он, что президент России Владимир Путин хочет завершить конфликт на Украине.Трамп добавил, что, если США решат, что им "морочат голову", то они будут реагировать иначе.
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В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине, Россия
Ситуация по Украине прояснится в течение двух недель, считает Трамп
Трамп заявил, что ситуация по миру на Украине прояснится в течение двух недель