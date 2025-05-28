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Песков оценил усилия Трампа в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 28.05.2025
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14:08 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/tramp-2019553265.html
Песков оценил усилия Трампа в урегулировании конфликта на Украине
Песков оценил усилия Трампа в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 28.05.2025
Песков оценил усилия Трампа в урегулировании конфликта на Украине
Прогресс в процессе украинского урегулирования был достигнут в том числе благодаря личным усилиям президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:08:00+03:00
2025-05-28T14:08:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Прогресс в процессе украинского урегулирования был достигнут в том числе благодаря личным усилиям президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Прогресс был достигнут, в том числе благодаря посредническим усилиям Соединенных Штатов и президента Трампа лично в плане реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Был завершен обмен по формуле "1000 на 1000". Это очень важно", - сказал Песков журналистам.
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в мире, сша, россия, стамбул, дональд трамп, дмитрий песков, украина
В мире, США, Россия, Стамбул, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Украина
Песков оценил усилия Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Песков: прогресс по Украине достигнут в том числе благодаря усилиям Трампа

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Прогресс в процессе украинского урегулирования был достигнут в том числе благодаря личным усилиям президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Прогресс был достигнут, в том числе благодаря посредническим усилиям Соединенных Штатов и президента Трампа лично в плане реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Был завершен обмен по формуле "1000 на 1000". Это очень важно", - сказал Песков журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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В миреСШАРоссияСтамбулДональд ТрампДмитрий ПесковУкраина
 
 
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