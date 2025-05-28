https://ria.ru/20250528/tramp-2019553265.html

Песков оценил усилия Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Песков оценил усилия Трампа в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 28.05.2025

Песков оценил усилия Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Прогресс в процессе украинского урегулирования был достигнут в том числе благодаря личным усилиям президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T14:08:00+03:00

2025-05-28T14:08:00+03:00

2025-05-28T14:08:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Прогресс в процессе украинского урегулирования был достигнут в том числе благодаря личным усилиям президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Прогресс был достигнут, в том числе благодаря посредническим усилиям Соединенных Штатов и президента Трампа лично в плане реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Был завершен обмен по формуле "1000 на 1000". Это очень важно", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250528/tramp-2019542731.html

сша

россия

стамбул

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в мире, сша, россия, стамбул, дональд трамп, дмитрий песков, украина