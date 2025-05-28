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Песков оценил усилия Трампа в урегулировании конфликта на Украине
Песков оценил усилия Трампа в урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 28.05.2025
Песков оценил усилия Трампа в урегулировании конфликта на Украине
Прогресс в процессе украинского урегулирования был достигнут в том числе благодаря личным усилиям президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T14:08:00+03:00
2025-05-28T14:08:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Прогресс в процессе украинского урегулирования был достигнут в том числе благодаря личным усилиям президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Прогресс был достигнут, в том числе благодаря посредническим усилиям Соединенных Штатов и президента Трампа лично в плане реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. Был завершен обмен по формуле "1000 на 1000". Это очень важно", - сказал Песков журналистам.
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В мире, США, Россия, Стамбул, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Украина
Песков оценил усилия Трампа в урегулировании конфликта на Украине
Песков: прогресс по Украине достигнут в том числе благодаря усилиям Трампа