https://ria.ru/20250528/tramp-2019517420.html

Нарышкин рассказал о реакции глубинного государства на деятельность Трампа

Нарышкин рассказал о реакции глубинного государства на деятельность Трампа - РИА Новости, 28.05.2025

Нарышкин рассказал о реакции глубинного государства на деятельность Трампа

Президент США Дональд Трамп хочет свернуть пропаганду трансгуманизма, что вызвало неприятие у глубинного государства, заявил директор Службы внешней разведки... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T11:41:00+03:00

2025-05-28T11:41:00+03:00

2025-05-28T11:41:00+03:00

сша

россия

украина

дональд трамп

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет свернуть пропаганду трансгуманизма, что вызвало неприятие у глубинного государства, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на пленарном заседании 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Мы сейчас вместе видим, какое резкое неприятие со стороны так называемого глубинного государства вызвали планы президента Трампа свернуть глобальную пропаганду трансгуманизма и либеральной демократии с тем, чтобы заняться решением по-настоящему важных проблем американской политики и экономики", - сказал директор СВР. Кроме того, Нарышкин отметил, что не менее ожесточенное противодействие встречает настрой американского лидера на прекращение конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20250526/raskol-2018997442.html

сша

россия

украина

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Ольга Фомченкова

сша, россия, украина, дональд трамп, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), форум по международной безопасности в москве — 2025