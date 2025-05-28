https://ria.ru/20250528/tramp-2019517420.html
Нарышкин рассказал о реакции глубинного государства на деятельность Трампа
Нарышкин рассказал о реакции глубинного государства на деятельность Трампа - РИА Новости, 28.05.2025
Нарышкин рассказал о реакции глубинного государства на деятельность Трампа
Президент США Дональд Трамп хочет свернуть пропаганду трансгуманизма, что вызвало неприятие у глубинного государства, заявил директор Службы внешней разведки... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:41:00+03:00
2025-05-28T11:41:00+03:00
2025-05-28T11:41:00+03:00
сша
россия
украина
дональд трамп
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
форум по международной безопасности в москве — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155594/48/1555944881_0:57:2743:1600_1920x0_80_0_0_6299c6884693c15490ca084384be69ee.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет свернуть пропаганду трансгуманизма, что вызвало неприятие у глубинного государства, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на пленарном заседании 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Мы сейчас вместе видим, какое резкое неприятие со стороны так называемого глубинного государства вызвали планы президента Трампа свернуть глобальную пропаганду трансгуманизма и либеральной демократии с тем, чтобы заняться решением по-настоящему важных проблем американской политики и экономики", - сказал директор СВР. Кроме того, Нарышкин отметил, что не менее ожесточенное противодействие встречает настрой американского лидера на прекращение конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.
https://ria.ru/20250526/raskol-2018997442.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155594/48/1555944881_14:0:2743:2047_1920x0_80_0_0_313eefcb1d3e7e3aef0e1690c36e67ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, дональд трамп, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), форум по международной безопасности в москве — 2025
США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Нарышкин рассказал о реакции глубинного государства на деятельность Трампа
Нарышкин заявил о неприятии глубинным государством действий Трампа в политике