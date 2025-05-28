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Нарышкин рассказал о реакции глубинного государства на деятельность Трампа - РИА Новости, 28.05.2025
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11:41 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/tramp-2019517420.html
Нарышкин рассказал о реакции глубинного государства на деятельность Трампа
Нарышкин рассказал о реакции глубинного государства на деятельность Трампа - РИА Новости, 28.05.2025
Нарышкин рассказал о реакции глубинного государства на деятельность Трампа
Президент США Дональд Трамп хочет свернуть пропаганду трансгуманизма, что вызвало неприятие у глубинного государства, заявил директор Службы внешней разведки... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:41:00+03:00
2025-05-28T11:41:00+03:00
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россия
украина
дональд трамп
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет свернуть пропаганду трансгуманизма, что вызвало неприятие у глубинного государства, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на пленарном заседании 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Мы сейчас вместе видим, какое резкое неприятие со стороны так называемого глубинного государства вызвали планы президента Трампа свернуть глобальную пропаганду трансгуманизма и либеральной демократии с тем, чтобы заняться решением по-настоящему важных проблем американской политики и экономики", - сказал директор СВР. Кроме того, Нарышкин отметил, что не менее ожесточенное противодействие встречает настрой американского лидера на прекращение конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.
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сша, россия, украина, дональд трамп, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), форум по международной безопасности в москве — 2025
США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Форум по международной безопасности в Москве — 2025
Нарышкин рассказал о реакции глубинного государства на деятельность Трампа

Нарышкин заявил о неприятии глубинным государством действий Трампа в политике

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет свернуть пропаганду трансгуманизма, что вызвало неприятие у глубинного государства, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на пленарном заседании 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
«
"Мы сейчас вместе видим, какое резкое неприятие со стороны так называемого глубинного государства вызвали планы президента Трампа свернуть глобальную пропаганду трансгуманизма и либеральной демократии с тем, чтобы заняться решением по-настоящему важных проблем американской политики и экономики", - сказал директор СВР.
Кроме того, Нарышкин отметил, что не менее ожесточенное противодействие встречает настрой американского лидера на прекращение конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Трамп и мировое глубинное государство. Раскол Запада
26 мая, 08:00
 
СШАРоссияУкраинаДональд ТрампСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Форум по международной безопасности в Москве — 2025
 
 
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