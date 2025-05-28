https://ria.ru/20250528/tramp-2019469838.html

Сын Трампа высмеял публичные выступления Харрис

Сын Трампа высмеял публичные выступления Харрис - РИА Новости, 28.05.2025

Сын Трампа высмеял публичные выступления Харрис

Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что был бы готов отдать весь свой криптокошелек ради того, чтобы бывшая вице-президент страны Камала Харрис... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T05:34:00+03:00

2025-05-28T05:34:00+03:00

2025-05-28T05:34:00+03:00

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ЛАС-ВЕГАС (ШТАТ НЕВАДА), 28 мая - РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что был бы готов отдать весь свой криптокошелек ради того, чтобы бывшая вице-президент страны Камала Харрис попыталась объяснить технологию блокчейн. "Я бы заплатил деньги, много денег. Возможно, весь мой криптокошелек, чтобы Камала Харрис объяснила блокчейн-технологию", - сказал он на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн. Сын американского лидера выразил уверенность в том, что подобная попытка объяснений оказалась бы "величайшим словесным салатом" в истории самой Харрис. "Это было бы тридцать минут объяснений ни о чем. Полная катастрофа", - сыронизировал Трамп-младший. Ранее Харрис стала объектом критики в американских СМИ после своего выступления перед актерами мюзикла в Нью-Йорке, в результате которого политика сравнили с "пьяной тетушкой" за бессвязность ее речи. В феврале Харрис с супругом посетила бродвейское шоу в Нью-Йорке, где выступила перед актерами с речью, которую газета New York Post охарактеризовала как "словесный салат".

https://ria.ru/20250528/kriptovalyuta-2019465806.html

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Дарья Буймова

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