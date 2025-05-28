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СМИ: Трамп планирует разделить мир с Россией и Китаем на сферы влияния - РИА Новости, 28.05.2025
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05:29 28.05.2025 (обновлено: 09:57 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/tramp-2019469327.html
СМИ: Трамп планирует разделить мир с Россией и Китаем на сферы влияния
СМИ: Трамп планирует разделить мир с Россией и Китаем на сферы влияния - РИА Новости, 28.05.2025
СМИ: Трамп планирует разделить мир с Россией и Китаем на сферы влияния
Заявления и действия президента США Дональда Трампа позволяют предположить, что он хочет разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, пишет New York... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T05:29:00+03:00
2025-05-28T09:57:00+03:00
в мире
китай
сша
россия
дональд трамп
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Заявления и действия президента США Дональда Трампа позволяют предположить, что он хочет разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, пишет New York Times."На прошлой неделе Трамп заявил, что хочет нормализовать торговлю с Россией. &lt;…&gt; Возможно, Трамп имеет в виду нечто еще более масштабное, связанное с Россией и Китаем, и это будет грандиозная сделка", — указано в статье.В материале также упоминается, что действия хозяина Белого дома и его публичные высказывания якобы свидетельствуют о возможном стремлении к формированию новой трехполярной мировой системы, в которой каждая из трех держав будет доминировать в своей части земного шара."Он критиковал союзников и говорил о выводе американских войск со всего мира. Это может принести пользу России и Китаю, которые стремятся уменьшить американское присутствие в своих сферах безопасности в Европе и Азии &lt;…&gt; Но также уделил большое внимание Панамскому каналу и Латинской Америке", — заключило СМИ.Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия видит формирование многополярного мира самой важной и стержневой тенденцией.Российский президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Разговор длился более двух часов.
https://ria.ru/20250527/tramp-2019235588.html
https://ria.ru/20250528/tramp-2019466152.html
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китай
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в мире, китай, сша, россия, дональд трамп
В мире, Китай, США, Россия, Дональд Трамп
СМИ: Трамп планирует разделить мир с Россией и Китаем на сферы влияния

NYT: Трамп планирует заключить грандиозную сделку с Россией и Китаем

© AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп
 Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Заявления и действия президента США Дональда Трампа позволяют предположить, что он хочет разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, пишет New York Times.
"На прошлой неделе Трамп заявил, что хочет нормализовать торговлю с Россией. <…> Возможно, Трамп имеет в виду нечто еще более масштабное, связанное с Россией и Китаем, и это будет грандиозная сделка", — указано в статье.
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Вчера, 01:26
В материале также упоминается, что действия хозяина Белого дома и его публичные высказывания якобы свидетельствуют о возможном стремлении к формированию новой трехполярной мировой системы, в которой каждая из трех держав будет доминировать в своей части земного шара.
"Он критиковал союзников и говорил о выводе американских войск со всего мира. Это может принести пользу России и Китаю, которые стремятся уменьшить американское присутствие в своих сферах безопасности в Европе и Азии <…> Но также уделил большое внимание Панамскому каналу и Латинской Америке", — заключило СМИ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия видит формирование многополярного мира самой важной и стержневой тенденцией.
Российский президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Разговор длился более двух часов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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