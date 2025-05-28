https://ria.ru/20250528/tramp-2019469327.html

СМИ: Трамп планирует разделить мир с Россией и Китаем на сферы влияния

СМИ: Трамп планирует разделить мир с Россией и Китаем на сферы влияния - РИА Новости, 28.05.2025

СМИ: Трамп планирует разделить мир с Россией и Китаем на сферы влияния

Заявления и действия президента США Дональда Трампа позволяют предположить, что он хочет разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, пишет New York... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T05:29:00+03:00

2025-05-28T05:29:00+03:00

2025-05-28T09:57:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Заявления и действия президента США Дональда Трампа позволяют предположить, что он хочет разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, пишет New York Times."На прошлой неделе Трамп заявил, что хочет нормализовать торговлю с Россией. <…> Возможно, Трамп имеет в виду нечто еще более масштабное, связанное с Россией и Китаем, и это будет грандиозная сделка", — указано в статье.В материале также упоминается, что действия хозяина Белого дома и его публичные высказывания якобы свидетельствуют о возможном стремлении к формированию новой трехполярной мировой системы, в которой каждая из трех держав будет доминировать в своей части земного шара."Он критиковал союзников и говорил о выводе американских войск со всего мира. Это может принести пользу России и Китаю, которые стремятся уменьшить американское присутствие в своих сферах безопасности в Европе и Азии <…> Но также уделил большое внимание Панамскому каналу и Латинской Америке", — заключило СМИ.Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия видит формирование многополярного мира самой важной и стержневой тенденцией.Российский президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Разговор длился более двух часов.

https://ria.ru/20250527/tramp-2019235588.html

https://ria.ru/20250528/tramp-2019466152.html

https://ria.ru/20250526/raskol-2018997442.html

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в мире, китай, сша, россия, дональд трамп