https://ria.ru/20250528/tramp-2019466152.html

Келлог пояснил слова Трампа об "игре с огнем"

Келлог пояснил слова Трампа об "игре с огнем" - РИА Новости, 28.05.2025

Келлог пояснил слова Трампа об "игре с огнем"

Президент США Дональд Трамп, говоря о том, что руководство России играет с огнем в свете последних действий на Украине, имел в виду сохранение личных отношений, РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T04:17:00+03:00

2025-05-28T04:17:00+03:00

2025-05-28T09:46:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря о том, что руководство России играет с огнем в свете последних действий на Украине, имел в виду сохранение личных отношений, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог. "Думаю, "огонь", о котором он (Трамп. — Прим. ред.) говорит, — это личные отношения. Потому что президент Трамп действительно ценит личные отношения", — заявил Келлог в интервью Fox News. По его словам, Трамп обладает отличными инстинктами, на которые полагается, когда не имеет достаточно информации для принятия решений. "Играть с огнем означает, что не стоит рушить отношения с президентом Трампом. Потому что с ним можно продвинуться дальше, если установить их", — сказал Келлог. Он заявил, что Трамп не любит оказываться в позиции, когда ему кажется, что его используют. Келлог добавил, что президент США хочет завершения конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее связал высказывания президента США, сделанные после ударов ВС России по предприятиям ВПК Украины, с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что Кремль принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства. Трамп резко высказался во вторник в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем". Российские войска в ответ на массированные атаки украинских дронов наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявили во вторник в Минобороны России. При этом киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны. В результате атак киевского режима по территориям и гражданским объектам регионов России за неделю погибли девять мирных жителей, 117 пострадали, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

https://ria.ru/20250527/gosdep-2019446435.html

https://ria.ru/20250527/medvedev-2019442538.html

https://ria.ru/20250526/kellog-2019040174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, кит келлог, дмитрий песков