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Келлог пояснил слова Трампа об "игре с огнем" - РИА Новости, 28.05.2025
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04:17 28.05.2025 (обновлено: 09:46 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/tramp-2019466152.html
Келлог пояснил слова Трампа об "игре с огнем"
Келлог пояснил слова Трампа об "игре с огнем" - РИА Новости, 28.05.2025
Келлог пояснил слова Трампа об "игре с огнем"
Президент США Дональд Трамп, говоря о том, что руководство России играет с огнем в свете последних действий на Украине, имел в виду сохранение личных отношений, РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T04:17:00+03:00
2025-05-28T09:46:00+03:00
в мире
россия
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украина
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря о том, что руководство России играет с огнем в свете последних действий на Украине, имел в виду сохранение личных отношений, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог. "Думаю, "огонь", о котором он (Трамп. — Прим. ред.) говорит, — это личные отношения. Потому что президент Трамп действительно ценит личные отношения", — заявил Келлог в интервью Fox News. По его словам, Трамп обладает отличными инстинктами, на которые полагается, когда не имеет достаточно информации для принятия решений. "Играть с огнем означает, что не стоит рушить отношения с президентом Трампом. Потому что с ним можно продвинуться дальше, если установить их", — сказал Келлог. Он заявил, что Трамп не любит оказываться в позиции, когда ему кажется, что его используют. Келлог добавил, что президент США хочет завершения конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее связал высказывания президента США, сделанные после ударов ВС России по предприятиям ВПК Украины, с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что Кремль принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства. Трамп резко высказался во вторник в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем". Российские войска в ответ на массированные атаки украинских дронов наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявили во вторник в Минобороны России. При этом киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны. В результате атак киевского режима по территориям и гражданским объектам регионов России за неделю погибли девять мирных жителей, 117 пострадали, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
https://ria.ru/20250527/gosdep-2019446435.html
https://ria.ru/20250527/medvedev-2019442538.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, кит келлог, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Кит Келлог, Дмитрий Песков
Келлог пояснил слова Трампа об "игре с огнем"

Келлог: Трамп под игрой с огнем руководства России подразумевал личные отношения

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря о том, что руководство России играет с огнем в свете последних действий на Украине, имел в виду сохранение личных отношений, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог.
"Думаю, "огонь", о котором он (Трамп. — Прим. ред.) говорит, — это личные отношения. Потому что президент Трамп действительно ценит личные отношения", — заявил Келлог в интервью Fox News.
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Вчера, 22:30
По его словам, Трамп обладает отличными инстинктами, на которые полагается, когда не имеет достаточно информации для принятия решений. "Играть с огнем означает, что не стоит рушить отношения с президентом Трампом. Потому что с ним можно продвинуться дальше, если установить их", — сказал Келлог.
Он заявил, что Трамп не любит оказываться в позиции, когда ему кажется, что его используют. Келлог добавил, что президент США хочет завершения конфликта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее связал высказывания президента США, сделанные после ударов ВС России по предприятиям ВПК Украины, с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что Кремль принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.
Трамп резко высказался во вторник в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем".
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Российские войска в ответ на массированные атаки украинских дронов наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявили во вторник в Минобороны России. При этом киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны.
В результате атак киевского режима по территориям и гражданским объектам регионов России за неделю погибли девять мирных жителей, 117 пострадали, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
"Без разбора": журналист унизил Келлога после гнусных слов о России
26 мая, 07:17
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампКит КеллогДмитрий Песков
 
 
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