Келлог пояснил слова Трампа об "игре с огнем"
Келлог: Трамп под игрой с огнем руководства России подразумевал личные отношения
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря о том, что руководство России играет с огнем в свете последних действий на Украине, имел в виду сохранение личных отношений, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог.
По его словам, Трамп обладает отличными инстинктами, на которые полагается, когда не имеет достаточно информации для принятия решений. "Играть с огнем означает, что не стоит рушить отношения с президентом Трампом. Потому что с ним можно продвинуться дальше, если установить их", — сказал Келлог.
Он заявил, что Трамп не любит оказываться в позиции, когда ему кажется, что его используют. Келлог добавил, что президент США хочет завершения конфликта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее связал высказывания президента США, сделанные после ударов ВС России по предприятиям ВПК Украины, с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что Кремль принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.
Трамп резко высказался во вторник в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем".
Российские войска в ответ на массированные атаки украинских дронов наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявили во вторник в Минобороны России. При этом киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны.
В результате атак киевского режима по территориям и гражданским объектам регионов России за неделю погибли девять мирных жителей, 117 пострадали, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.