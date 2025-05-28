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Трамп назвал условия бесплатного подключения Канады к ПРО "Золотой купол"
Трамп назвал условия бесплатного подключения Канады к ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 28.05.2025
Трамп назвал условия бесплатного подключения Канады к ПРО "Золотой купол"
Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что подключение к планируемой системе ПРО "Золотой купол" обойдется Канаде в 61 миллиард... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T00:54:00+03:00
2025-05-28T00:54:00+03:00
2025-05-28T01:06:00+03:00
канада
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что подключение к планируемой системе ПРО "Золотой купол" обойдется Канаде в 61 миллиард долларов, призвав страну вступить в состав Штатов для экономии этих средств."Я сказал Канаде, которая очень хочет быть частью нашего замечательной системы "Золотой купол", что это обойдется в 61 миллиард долларов, если они останутся отдельной, но не равной нацией. Но это будет стоить ноль долларов, если они станут нашим ценным 51 штатом. Они оценивают предложение", - написал Трамп.
https://ria.ru/20250519/kanada-2017695404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, сша, в мире, дональд трамп
Канада, США, В мире, Дональд Трамп
Трамп назвал условия бесплатного подключения Канады к ПРО "Золотой купол"
Трамп: Канада получит ПРО Золотой купол бесплатно, если станет частью США