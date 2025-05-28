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Трамп назвал условия бесплатного подключения Канады к ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 28.05.2025
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00:54 28.05.2025 (обновлено: 01:06 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/tramp-2019455577.html
Трамп назвал условия бесплатного подключения Канады к ПРО "Золотой купол"
Трамп назвал условия бесплатного подключения Канады к ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 28.05.2025
Трамп назвал условия бесплатного подключения Канады к ПРО "Золотой купол"
Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что подключение к планируемой системе ПРО "Золотой купол" обойдется Канаде в 61 миллиард... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T00:54:00+03:00
2025-05-28T01:06:00+03:00
канада
сша
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что подключение к планируемой системе ПРО "Золотой купол" обойдется Канаде в 61 миллиард долларов, призвав страну вступить в состав Штатов для экономии этих средств."Я сказал Канаде, которая очень хочет быть частью нашего замечательной системы "Золотой купол", что это обойдется в 61 миллиард долларов, если они останутся отдельной, но не равной нацией. Но это будет стоить ноль долларов, если они станут нашим ценным 51 штатом. Они оценивают предложение", - написал Трамп.
https://ria.ru/20250519/kanada-2017695404.html
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канада, сша, в мире, дональд трамп
Канада, США, В мире, Дональд Трамп
Трамп назвал условия бесплатного подключения Канады к ПРО "Золотой купол"

Трамп: Канада получит ПРО Золотой купол бесплатно, если станет частью США

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что подключение к планируемой системе ПРО "Золотой купол" обойдется Канаде в 61 миллиард долларов, призвав страну вступить в состав Штатов для экономии этих средств.
"Я сказал Канаде, которая очень хочет быть частью нашего замечательной системы "Золотой купол", что это обойдется в 61 миллиард долларов, если они останутся отдельной, но не равной нацией. Но это будет стоить ноль долларов, если они станут нашим ценным 51 штатом. Они оценивают предложение", - написал Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Трамп будет принимать Канаду в состав США частями
19 мая, 08:00
 
КанадаСШАВ миреДональд Трамп
 
 
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