https://ria.ru/20250528/tramp-2019455577.html

Трамп назвал условия бесплатного подключения Канады к ПРО "Золотой купол"

Трамп назвал условия бесплатного подключения Канады к ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 28.05.2025

Трамп назвал условия бесплатного подключения Канады к ПРО "Золотой купол"

Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что подключение к планируемой системе ПРО "Золотой купол" обойдется Канаде в 61 миллиард... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T00:54:00+03:00

2025-05-28T00:54:00+03:00

2025-05-28T01:06:00+03:00

канада

сша

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что подключение к планируемой системе ПРО "Золотой купол" обойдется Канаде в 61 миллиард долларов, призвав страну вступить в состав Штатов для экономии этих средств."Я сказал Канаде, которая очень хочет быть частью нашего замечательной системы "Золотой купол", что это обойдется в 61 миллиард долларов, если они останутся отдельной, но не равной нацией. Но это будет стоить ноль долларов, если они станут нашим ценным 51 штатом. Они оценивают предложение", - написал Трамп.

https://ria.ru/20250519/kanada-2017695404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

канада, сша, в мире, дональд трамп