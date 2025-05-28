https://ria.ru/20250528/tramp-2019364966.html

ЕС сдается под манипуляциями Трампа

ЕС сдается под манипуляциями Трампа - РИА Новости, 28.05.2025

ЕС сдается под манипуляциями Трампа

Президент США преподал очередной урок ведения переговоров на примере отношений с Евросоюзом: всего пара дней ему потребовалась на то, чтобы более чем в два раза РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T08:00:00+03:00

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Президент США преподал очередной урок ведения переговоров на примере отношений с Евросоюзом: всего пара дней ему потребовалась на то, чтобы более чем в два раза опустить позиции Брюсселя.В апреле Дональд Трамп пригрозил ЕС пошлинами в 20%. Брюссель попытался сопротивляться, но недолго — и выторговал заморозку пошлин на 90 дней до 9 июля, согласившись договориться полюбовно. Однако ход переговоров Трампу явно не понравился. Поэтому за месяц до окончания этого 90-дневного "перемирия" он поднимает цену вопроса более чем вдвое. Теперь он грозит ввести 50%-ные пошлины против европейских товаров.Это поистине удушающие пошлины для Европы, экономика которой и так находится в ужасном состоянии, причем не первый год. Не успела европейская экономика отойти от пандемии, как со второй половины 2021 года разгорелся энергетический кризис из-за санкций и подрывов "Северных потоков". Потом началась СВО — и Европа по своей воле отказалась покупать дешевые российские энергоресурсы, в частности нефть и нефтепродукты, уголь, металлы. А ряд европейских стран, в том числе Германия и Польша, по своей воле отказались и от российского недорогого газа.Ослабленная европейская экономика лишилась своего главного преимущества на мировой торговой арене — дешевых энергоресурсов. Замену российским, конечно, нашли, в том числе в США, но цена вопроса оказалась принципиально иной. При этом потребление газа в первую очередь промышленностью в ЕС резко обвалилось и даже сейчас, когда цены вернулись на докризисный уровень 2021 года, восстановления его потребления не произошло. Промышленность разваливается прямо на глазах: банкротства, сокращения производства, увольнения сотрудников. В лучшем случае производства переносятся в те же США.Однако Трампу этого мало. Он прекрасно понимает, что пока европейская экономика слаба, самое время действовать. Если пошлин в 20% недостаточно для сговорчивости, то вот вам 50%-ные пошлины, после которых сопернику и 20% покажутся милостыней. И это сработало: Брюссель так испугался, что уже через день глава Еврокомиссии лебезила по телефону перед Трампом. В итоге: пошлины снова отложены до прежнего срока — 9 июля. Только теперь речь не о пошлинах в 20%, а о пошлинах в 50%, и Евросоюз сильнее напуган и более сговорчив.Но главная фишка Трампа не в том, как он резко повышает ставку, чтобы потом получить то, на что реально рассчитывал. И даже не в том, что партнер при этом остается в блаженных иллюзиях, что выиграл битву с наилучшим для себя результатом.Трамп искусно придумывает, почему он прав, когда наезжает на других. Он составляет целый список ситуаций, когда со Штатами кто-то, в данном случае ЕС, поступает несправедливо. И закручивает это так, что даже неискушенный слушатель встает на сторону США.Трамп дошел до того, что, по его словам, Евросоюз вообще был создан только ради извлечения выгоды из торговли с США. Для мелкого покупателя цена действительно выше, чем для крупного, но в мире есть не только США, но и другие партнеры ЕС. Это общее экономическое правило для всех.Основная претензия Трампа — торговый дефицит с ЕС в 250 миллиардов долларов в год. И виноват в этом исключительно один Евросоюз, а США здесь вообще ни при чем. Америка — невинная безвольная жертва, которая доверяла и не могла даже представить такого предательства.ЕС вводил для США "мощные торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, манипуляции с валютой, несправедливые и необоснованные судебные иски против американских компаний и многое другое", возмущенно пишет Трамп. Именно это и привело к колоссальной несправедливости: американцы вынуждены покупать у европейцев товаров и услуг больше, чем те — у американских компаний.Однако это манипуляции из серии, когда в чужом глазу соринку видим, а в своем и бревна не замечаем. Начнем с того, что дефицит в торговле с ЕС у США был всегда, начиная с 1997 года, когда стали вести такую статистику. С другими крупными торговыми партнерами — Японией и Китаем, кстати, тоже. Так что Трамп опоздал с исправлением ошибки как минимум на четверть века.Про торговые барьеры в адрес других США вообще стыдно заикаться, так как Вашингтон их вводит направо и налево в разных вариациях, не скрывая, что главная цель — поддержать своих производителей. Штатам даже на правила ВТО стало наплевать в какой-то момент.США недовольны, например, тем, как ЕС обезопасил себя от завоза многих продуктов питания. В ЕС действительно усердно следят за качеством товаров и добавок. Но это не касается конкретно продукции США. Европа в принципе следует высоким стандартам качества, запрещая, например, производить продукты с ГМО.Претензии к налогу на добавленную стоимость (НДС) тоже выглядят манипуляцией. Его взимают при продаже любых импортных и не импортных товаров, а не только американских. И хотя в самих США формально такого налога нет, но там есть свои аналоги.Обвинения в засуживании именно американских корпораций тоже выглядят раздутыми. Во-первых, крупнейшие мировые корпорации, в принципе, очень часто родом из США. Отсюда вытекает второе: уличить их в монополизации рынка не так сложно. Например, ЕС оштрафовал Google за монополизацию рынка рекламы. В России этой корпорации тоже выставили штраф. В-третьих, и европейские компании попадают под подобные штрафы.А уж манипуляции валютой вообще сложно доказать, тем более что Европейский ЦБ, как правило, следует за ФРС США. Если тот повышает ставку, то и ЕЦБ тоже, — и наоборот. В последние годы, правда, европейский регулятор сильнее снижает ставку, чем США, но причина понятна: европейская экономика тяжелее выходит из кризиса и хуже справляется с инфляцией.В итоге не такой уж и невинной жертвой хищной Европы выглядят США. Они друг друга стоят. Другое дело, что сила сейчас явно на стороне Трампа, который не успокоится, пока не превратит Европу, по сути, во вторую Японию. В конце концов, если не США подомнут под себя Европу, то это может сделать Китай — и скоро.

https://ria.ru/20250524/guardian-2018856880.html

https://ria.ru/20250525/evropa-2018982348.html

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аналитика, сша, европа, дональд трамп, в мире