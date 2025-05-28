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Politico: Трамп еще не определился, вводить ли санкции против России

Politico: Трамп еще не определился, вводить ли санкции против России - РИА Новости, 28.05.2025

Politico: Трамп еще не определился, вводить ли санкции против России

Президент США Дональд Трамп еще не определился, вводить ли санкции против России или нет, сообщает издание Politico со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:29:00+03:00

2025-05-28T09:29:00+03:00

2025-05-28T09:29:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп еще не определился, вводить ли санкции против России или нет, сообщает издание Politico со ссылкой на американских чиновников. Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе. "Трампу еще только предстоит принять решение, вводить ли дополнительные санкции против Москвы", - говорится в материале издания. Как отмечает Politico со ссылкой на вице-председателя американского аналитического центра America First Policy Institue Фреда Флейтца, Трамп может прекратить переговоры с РФ и ввести санкции против Москвы в течение четырех или шести недель. Издание подчеркивает, что Флейтц близок к администрации Трампа. Впрочем, один из американских чиновников заявил Politico, что члены администрации американского президента и люди из круга общения Трампа говорили ему, что возможное введение санкций против РФ нанесет ущерб американским компаниям и вынудит Россию отказаться от дальнейших переговоров. Трамп ранее заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250526/sanktsii-2019208017.html

https://ria.ru/20250527/sanktsii-2019327000.html

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россия, сша, москва, дональд трамп, санкции в отношении россии, в мире