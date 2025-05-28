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Эксперт назвал возможную причину гибели амурского тигра в Приморье - РИА Новости, 28.05.2025
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04:31 28.05.2025 (обновлено: 11:22 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/tigr-2019466915.html
Эксперт назвал возможную причину гибели амурского тигра в Приморье
Эксперт назвал возможную причину гибели амурского тигра в Приморье - РИА Новости, 28.05.2025
Эксперт назвал возможную причину гибели амурского тигра в Приморье
Амурский тигр, тушу которого вынесло на берег моря у города Большой Камень в Приморье, мог погибнуть из-за высоких волн, бросившись в воду за жертвой, сообщил... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T04:31:00+03:00
2025-05-28T11:22:00+03:00
большой камень
россия
владивосток
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Амурский тигр, тушу которого вынесло на берег моря у города Большой Камень в Приморье, мог погибнуть из-за высоких волн, бросившись в воду за жертвой, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. В Telegram-каналах 18 мая распространилось видео, снятое из лодки, на котором видно, что туша погибшего амурского тигра плавает в море. Автор видео говорит, что все происходит неподалеку от детского центра "Океан" - это бухта Емар под Владивостоком. Охотнадзор сообщил, что ищет тушу зверя, а прокуратура информировала, что организовано проведение доследственной проверки. Во вторник краевое минприроды сообщило, что в районе города Большой Камень из воды было выловлено тело погибшего амурского тигра. Животное визуально было без видимых повреждений или следов ранений. В министерстве РИА Новости сообщили, что, скорее всего, это та же особь, которую видели в бухте Емар. "Были случаи, когда тигры тонули в реке, в море, были случаи, когда зверь проваливался под тонкий лед. Но были и другие причины. У тигра достаточного короткая шея. Из-за того, что ему в природе суждено носить большие грузы, у него есть сухожилие, которое соединяет затылочную кость с седьмым шейным позвонком, переходя на первый грудной, из-за чего он не может высоко поднимать голову. Соответственно, если вода спокойная, тигр - прекрасный пловец, если поднимается волна, тигр тонет", - сказал Арамилев. По его словам, вряд ли в этом случае была история со льдом. "Если причиной гибели является утопление, то, скорее всего, из-за поднявшейся волны. Тигр в море мог оказаться в погоне за жертвой, мог переплывать устье реки, либо плыть на остров. Тигры преодолевают водные преграды, они их не пугают", - отметил эксперт. Арамилев также уточнил, что, предварительно, тигр действительно очень похож на ту особь, тело которой 18 мая заметили в бухте Емар, его могло вынести течением. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250119/tigr-1994420886.html
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большой камень, россия, владивосток, сергей арамилев, центр "амурский тигр", общество
Большой Камень, Россия, Владивосток, Сергей Арамилев, Центр "Амурский тигр", Общество
Эксперт назвал возможную причину гибели амурского тигра в Приморье

Арамилев: амурский тигр в Приморье мог погибнуть, бросившись в море за жертвой

© Фото : МинПрироды25/TelegramТуша погибшего тигра на побережье Большого Камня в Приморье
Туша погибшего тигра на побережье Большого Камня в Приморье - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : МинПрироды25/Telegram
Туша погибшего тигра на побережье Большого Камня в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Амурский тигр, тушу которого вынесло на берег моря у города Большой Камень в Приморье, мог погибнуть из-за высоких волн, бросившись в воду за жертвой, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
В Telegram-каналах 18 мая распространилось видео, снятое из лодки, на котором видно, что туша погибшего амурского тигра плавает в море. Автор видео говорит, что все происходит неподалеку от детского центра "Океан" - это бухта Емар под Владивостоком. Охотнадзор сообщил, что ищет тушу зверя, а прокуратура информировала, что организовано проведение доследственной проверки. Во вторник краевое минприроды сообщило, что в районе города Большой Камень из воды было выловлено тело погибшего амурского тигра. Животное визуально было без видимых повреждений или следов ранений. В министерстве РИА Новости сообщили, что, скорее всего, это та же особь, которую видели в бухте Емар.
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"Были случаи, когда тигры тонули в реке, в море, были случаи, когда зверь проваливался под тонкий лед. Но были и другие причины. У тигра достаточного короткая шея. Из-за того, что ему в природе суждено носить большие грузы, у него есть сухожилие, которое соединяет затылочную кость с седьмым шейным позвонком, переходя на первый грудной, из-за чего он не может высоко поднимать голову. Соответственно, если вода спокойная, тигр - прекрасный пловец, если поднимается волна, тигр тонет", - сказал Арамилев.
По его словам, вряд ли в этом случае была история со льдом.
"Если причиной гибели является утопление, то, скорее всего, из-за поднявшейся волны. Тигр в море мог оказаться в погоне за жертвой, мог переплывать устье реки, либо плыть на остров. Тигры преодолевают водные преграды, они их не пугают", - отметил эксперт.
Арамилев также уточнил, что, предварительно, тигр действительно очень похож на ту особь, тело которой 18 мая заметили в бухте Емар, его могло вынести течением.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
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Большой КаменьРоссияВладивостокСергей АрамилевЦентр "Амурский тигр"Общество
 
 
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