https://ria.ru/20250528/temperatura-2019474233.html

Температура в 2025-2029 годах останется на высоком уровне

Температура в 2025-2029 годах останется на высоком уровне - РИА Новости, 28.05.2025

Температура в 2025-2029 годах останется на высоком уровне

Мировые температуры в 2025-2029 годах останутся на рекордно высоком уровне, говорится в докладе Всемирной метеорологической организация (ВМО) при ООН. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T07:30:00+03:00

2025-05-28T07:30:00+03:00

2025-05-28T07:30:00+03:00

арктика

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ЖЕНЕВА, 28 мая – РИА Новости. Мировые температуры в 2025-2029 годах останутся на рекордно высоком уровне, говорится в докладе Всемирной метеорологической организация (ВМО) при ООН. "Глобальные климатические прогнозы показывают, что в ближайшие пять лет температура, как ожидается, останется на рекордном уровне или приблизится к нему, что увеличит климатические риски и воздействие на общество, экономику и устойчивое развитие", - сказано в документе. Согласно прогнозу ВМО, среднегодовая глобальная температура поверхности каждый год с 2025 по 2029-й, будет на 1,2-1,9 °C выше среднего уровня 1850-1900 годов. Вероятность того, что хотя бы один год в этот период станет теплее самого жаркого года в истории, 2024 год, составляет 80%. С вероятностью 86% хотя бы один год превысит порог потепления в 1,5 °C относительно доиндустриального уровня. "Мы пережили десять самых жарких лет в истории. К сожалению, этот доклад ВМО не предвещает облегчения в ближайшие годы, что означает усиление негативного воздействия на экономику, повседневную жизнь, экосистемы и нашу планету", - приводятся в документе слова заместителя генерального секретаря ВМО Ко Барретт. Прогноз указывает на 70% вероятность того, что среднее потепление за пятилетний период 2025–2029 годов превысит 1,5 °C, по сравнению с 47% в прошлом году для периода 2024–2028 годов. Потепление в Арктике в зимние месяцы - ноябрь-март - будет более чем в 3,5 раза выше глобального, достигая 2,4°C относительно базового периода 1991–2020 годов. В ООН ожидают дальнейшее сокращение морского льда в Баренцевом, Беринговом и Охотском морях. Прогноз осадков на май-сентябрь 2025–2029 годов предсказывает более влажные условия в Сахеле, Северной Европе, на Аляске и в Северной Сибири, но более сухие в Амазонии. В январе в ВМО сообщили, что сводные данные шести институтов подтверждают, что 2024 год был самым теплым за всю историю наблюдений.

https://ria.ru/20250526/pogoda-2019042291.html

https://ria.ru/20250320/nauka-2006037253.html

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арктика, оон, наука, погода