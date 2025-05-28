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Премьер Грузии назвал антиправительственные акции в Тбилиси искусственными - РИА Новости, 28.05.2025
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02:22 28.05.2025 (обновлено: 02:23 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/tbilisi-2019459896.html
Премьер Грузии назвал антиправительственные акции в Тбилиси искусственными
Премьер Грузии назвал антиправительственные акции в Тбилиси искусственными - РИА Новости, 28.05.2025
Премьер Грузии назвал антиправительственные акции в Тбилиси искусственными
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал проходящие ежедневные антиправительственные акции протеста в Тбилиси искусственными и выразил уверенность, что... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T02:22:00+03:00
2025-05-28T02:23:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал проходящие ежедневные антиправительственные акции протеста в Тбилиси искусственными и выразил уверенность, что они финансируются извне. В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Протесты начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Изначально митинги носили масштабный характер, проходили массовые задержания. В течение последних пару месяцев акции протеста немногочисленные и проходят мирно. "Примерно миллион долларов необходимо для того, чтобы ежедневно выводить на проспекте Руставели по 300 человек. Представьте, когда речь идет о "Глубинном государстве", какой финансовый ресурс есть у них для этого… все это является очень искусственным", - заявил Кобахидзе в эфире грузинского Первого канала.
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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе
Премьер Грузии назвал антиправительственные акции в Тбилиси искусственными

Премьер Грузии Кобахидзе: ежедневные протесты в Тбилиси финансируются извне

© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал проходящие ежедневные антиправительственные акции протеста в Тбилиси искусственными и выразил уверенность, что они финансируются извне.
В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Протесты начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Изначально митинги носили масштабный характер, проходили массовые задержания. В течение последних пару месяцев акции протеста немногочисленные и проходят мирно.
"Примерно миллион долларов необходимо для того, чтобы ежедневно выводить на проспекте Руставели по 300 человек. Представьте, когда речь идет о "Глубинном государстве", какой финансовый ресурс есть у них для этого… все это является очень искусственным", - заявил Кобахидзе в эфире грузинского Первого канала.
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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В миреГрузияТбилисиИраклий Кобахидзе
 
 
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