https://ria.ru/20250528/tbilisi-2019459896.html

Премьер Грузии назвал антиправительственные акции в Тбилиси искусственными

Премьер Грузии назвал антиправительственные акции в Тбилиси искусственными - РИА Новости, 28.05.2025

Премьер Грузии назвал антиправительственные акции в Тбилиси искусственными

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал проходящие ежедневные антиправительственные акции протеста в Тбилиси искусственными и выразил уверенность, что... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T02:22:00+03:00

2025-05-28T02:22:00+03:00

2025-05-28T02:23:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал проходящие ежедневные антиправительственные акции протеста в Тбилиси искусственными и выразил уверенность, что они финансируются извне. В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Протесты начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Изначально митинги носили масштабный характер, проходили массовые задержания. В течение последних пару месяцев акции протеста немногочисленные и проходят мирно. "Примерно миллион долларов необходимо для того, чтобы ежедневно выводить на проспекте Руставели по 300 человек. Представьте, когда речь идет о "Глубинном государстве", какой финансовый ресурс есть у них для этого… все это является очень искусственным", - заявил Кобахидзе в эфире грузинского Первого канала.

https://ria.ru/20250528/premer-2019455765.html

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Дарья Буймова

в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе