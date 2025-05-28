Премьер Грузии назвал антиправительственные акции в Тбилиси искусственными
Премьер Грузии Кобахидзе: ежедневные протесты в Тбилиси финансируются извне
© AP Photo / Irakli GedenidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 28 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал проходящие ежедневные антиправительственные акции протеста в Тбилиси искусственными и выразил уверенность, что они финансируются извне.
В Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Протесты начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Изначально митинги носили масштабный характер, проходили массовые задержания. В течение последних пару месяцев акции протеста немногочисленные и проходят мирно.
"Примерно миллион долларов необходимо для того, чтобы ежедневно выводить на проспекте Руставели по 300 человек. Представьте, когда речь идет о "Глубинном государстве", какой финансовый ресурс есть у них для этого… все это является очень искусственным", - заявил Кобахидзе в эфире грузинского Первого канала.