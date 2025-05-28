Поставка Taurus ВСУ может втянуть ФРГ в войну, считает китайский эксперт
Журналист Сяохуа: передача Taurus Украине может втянуть Германию в войну
© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus, запущенная с истребителя
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus, запущенная с истребителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 мая – РИА Новости. Поставка ракет Taurus Украине может втянуть Германию в войну, заявил РИА Новости китайский военный эксперт и журналист Тун Сяохуа.
В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад.
"Последствия могут быть крайне тяжёлыми. При этом следует учитывать, что маршруты полёта и наведение Taurus контролируются немецкими специалистами. Без участия Германии украинские военные не смогут использовать это оружие. Поэтому в случае удара по Москве ответственность лежит не только на Украине — Германия также понесёт свою долю вины. Это может втянуть её в войну. Все риски должны быть осознаны заранее", - заявил Тун Сяохуа.
По его мнению, "крылатые ракеты Taurus представляют собой весьма серьёзную угрозу, но они не способны изменить баланс сил на поле боя".
"Запад, по всей видимости, пытается задействовать все оставшиеся резервы, ресурсы, вооружения и возможности, чтобы остановить дальнейшее продвижение России на украинском фронте. Однако такие действия могут ещё больше приблизить весь мир к ядерному конфликту", - добавил эксперт.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.