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Эксперт предположил, как Россия может предостеречь ФРГ от передачи Taurus - РИА Новости, 28.05.2025
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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
23:49 28.05.2025 (обновлено: 23:50 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/taurus-2019675489.html
Эксперт предположил, как Россия может предостеречь ФРГ от передачи Taurus
Эксперт предположил, как Россия может предостеречь ФРГ от передачи Taurus - РИА Новости, 28.05.2025
Эксперт предположил, как Россия может предостеречь ФРГ от передачи Taurus
Вопрос передачи Германией ракет Taurus на Украину может быть решен Россией применением "Орешника" в качестве сигнала Западу, заявил РИА Новости сербский историк РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T23:49:00+03:00
2025-05-28T23:50:00+03:00
новое оружие россии
россия
германия
украина
фридрих мерц
в мире
сербия
ракета "орешник"
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БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Вопрос передачи Германией ракет Taurus на Украину может быть решен Россией применением "Орешника" в качестве сигнала Западу, заявил РИА Новости сербский историк Небойша Малич. В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. "Мне кажется, что резкая перемена риторики Мерца является поиском оправдания тому, что ракеты еще не были переданы, как бы "я люблю говорить агрессивно на международные темы, но, когда надо выйти к черте (приступить к делу – ред.), должен отнести тетке лекарства" или еще что-то. Поэтому у меня сложилось впечатление, что эта проблема или уже решена за кулисами или очень скоро будет решена применением "Орешника", если Россия собирается послать серьезный сигнал Западу", - указал сербский историк. Вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявлял, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. "Вспомните, в прошлом ноябре, когда применили американские ракеты. Тогда все в США говорили, что вопреки риску начала Третьей мировой войны, Россия ее не начнет, поэтому надо разрешить украинцам применять американские ракеты по международно признанной российской территории, а если Путин ударит по кому-то, то он будет преступником. Тогда появился "Орешник" и после него все замолчали. Но так как "Орешник" не появился в другой раз с тех пор, в последние шесть месяцев все расхрабрились и подумали, что он был всего один", - отметил Малич. По его словам удар немецкими ракетами по России означал бы вступление ФРГ в вооруженный конфликт, причем пятая статья устава НАТО о коллективной защите не могла бы быть применена, так как речь идет о нападении страны-члена альянса на другое государство и ответе на него. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.
https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html
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россия, германия, украина, фридрих мерц, в мире, сербия, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Новое оружие России, Россия, Германия, Украина, Фридрих Мерц, В мире, Сербия, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Эксперт предположил, как Россия может предостеречь ФРГ от передачи Taurus

Историк Малич: Россия может применить "Орешник" в качестве сигнала для ФРГ

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus, запущенная с истребителя
Ракета Taurus, запущенная с истребителя - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus, запущенная с истребителя. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Вопрос передачи Германией ракет Taurus на Украину может быть решен Россией применением "Орешника" в качестве сигнала Западу, заявил РИА Новости сербский историк Небойша Малич.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России.
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"Мне кажется, что резкая перемена риторики Мерца является поиском оправдания тому, что ракеты еще не были переданы, как бы "я люблю говорить агрессивно на международные темы, но, когда надо выйти к черте (приступить к делу – ред.), должен отнести тетке лекарства" или еще что-то. Поэтому у меня сложилось впечатление, что эта проблема или уже решена за кулисами или очень скоро будет решена применением "Орешника", если Россия собирается послать серьезный сигнал Западу", - указал сербский историк.
Вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявлял, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.
"Вспомните, в прошлом ноябре, когда применили американские ракеты. Тогда все в США говорили, что вопреки риску начала Третьей мировой войны, Россия ее не начнет, поэтому надо разрешить украинцам применять американские ракеты по международно признанной российской территории, а если Путин ударит по кому-то, то он будет преступником. Тогда появился "Орешник" и после него все замолчали. Но так как "Орешник" не появился в другой раз с тех пор, в последние шесть месяцев все расхрабрились и подумали, что он был всего один", - отметил Малич.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Германия снова стала врагом России, заявил Медведев
Вчера, 20:39
По его словам удар немецкими ракетами по России означал бы вступление ФРГ в вооруженный конфликт, причем пятая статья устава НАТО о коллективной защите не могла бы быть применена, так как речь идет о нападении страны-члена альянса на другое государство и ответе на него.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
"Развалинами Берлина удовлетворен": Европа напросилась на жесткий ответ
Вчера, 08:00
 
Новое оружие РоссииРоссияГерманияУкраинаФридрих МерцВ миреСербияРакета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
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