https://ria.ru/20250528/taurus-2019674363.html

Эксперт перечислил, чем Россия могла бы ответить на применение Taurus

Эксперт перечислил, чем Россия могла бы ответить на применение Taurus - РИА Новости, 28.05.2025

Эксперт перечислил, чем Россия могла бы ответить на применение Taurus

Россия располагает широким спектром ответов на возможное применение крылатых ракет Taurus: от конвенционального оружия до использования крайних мер, в том числе РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T23:38:00+03:00

2025-05-28T23:38:00+03:00

2025-05-28T23:39:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия располагает широким спектром ответов на возможное применение крылатых ракет Taurus: от конвенционального оружия до использования крайних мер, в том числе ракетного комплекса "Орешник", заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. "У России ответ (на возможное применение крылатых ракет Taurus - ред.) достаточно широк. Если мы говорим про военный вариант, то это - от конвенционального оружия и вплоть до самых крайних мер. Но у нас есть хорошее изделие под названием "Орешник", - сказал Леонков. По его словам, в случае применения Украиной этой западной крылатой ракеты решение принимает верховный главнокомандующий ВС РФ и уполномоченные на то должностные лица. "Они оценивают все риски, они владеют всей полнотой информации, поэтому принимают взвешенное решение", - добавил собеседник агентства. В среду Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналисту "России 1" Павлу Зарубину, что действия ФРГ мешают мирным усилиям, но Москва рассчитывает на продолжение процесса украинского урегулирования, несмотря на провокации ФРГ.

https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html

https://ria.ru/20250528/evropa-2019407923.html

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