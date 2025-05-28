Рейтинг@Mail.ru
Эксперт перечислил, чем Россия могла бы ответить на применение Taurus - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:38 28.05.2025 (обновлено: 23:39 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/taurus-2019674363.html
Эксперт перечислил, чем Россия могла бы ответить на применение Taurus
Эксперт перечислил, чем Россия могла бы ответить на применение Taurus - РИА Новости, 28.05.2025
Эксперт перечислил, чем Россия могла бы ответить на применение Taurus
Россия располагает широким спектром ответов на возможное применение крылатых ракет Taurus: от конвенционального оружия до использования крайних мер, в том числе РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T23:38:00+03:00
2025-05-28T23:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
германия
украина
алексей леонков
фридрих мерц
taurus
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874107267_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_cbf886f76062f18e6dc1164de8060b60.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия располагает широким спектром ответов на возможное применение крылатых ракет Taurus: от конвенционального оружия до использования крайних мер, в том числе ракетного комплекса "Орешник", заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине. "У России ответ (на возможное применение крылатых ракет Taurus - ред.) достаточно широк. Если мы говорим про военный вариант, то это - от конвенционального оружия и вплоть до самых крайних мер. Но у нас есть хорошее изделие под названием "Орешник", - сказал Леонков. По его словам, в случае применения Украиной этой западной крылатой ракеты решение принимает верховный главнокомандующий ВС РФ и уполномоченные на то должностные лица. "Они оценивают все риски, они владеют всей полнотой информации, поэтому принимают взвешенное решение", - добавил собеседник агентства. В среду Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналисту "России 1" Павлу Зарубину, что действия ФРГ мешают мирным усилиям, но Москва рассчитывает на продолжение процесса украинского урегулирования, несмотря на провокации ФРГ.
https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html
https://ria.ru/20250528/evropa-2019407923.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874107267_911:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_a335cacbb789f7b5a73b4978c65d92e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, украина, алексей леонков, фридрих мерц, taurus, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Украина, Алексей Леонков, Фридрих Мерц, Taurus, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Эксперт перечислил, чем Россия могла бы ответить на применение Taurus

Аналитик Леонков: у РФ есть широкий спектр ответов на применение ракет Taurus

© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск ракеты Taurus с истребителя
Запуск ракеты Taurus с истребителя - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск ракеты Taurus с истребителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия располагает широким спектром ответов на возможное применение крылатых ракет Taurus: от конвенционального оружия до использования крайних мер, в том числе ракетного комплекса "Орешник", заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Страна невыученных уроков. Германия в шаге от войны с Россией
Вчера, 19:29
"У России ответ (на возможное применение крылатых ракет Taurus - ред.) достаточно широк. Если мы говорим про военный вариант, то это - от конвенционального оружия и вплоть до самых крайних мер. Но у нас есть хорошее изделие под названием "Орешник", - сказал Леонков.
По его словам, в случае применения Украиной этой западной крылатой ракеты решение принимает верховный главнокомандующий ВС РФ и уполномоченные на то должностные лица.
"Они оценивают все риски, они владеют всей полнотой информации, поэтому принимают взвешенное решение", - добавил собеседник агентства.
В среду Мерц заявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналисту "России 1" Павлу Зарубину, что действия ФРГ мешают мирным усилиям, но Москва рассчитывает на продолжение процесса украинского урегулирования, несмотря на провокации ФРГ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
"Развалинами Берлина удовлетворен": Европа напросилась на жесткий ответ
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГерманияУкраинаАлексей ЛеонковФридрих МерцTaurusВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала