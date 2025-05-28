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Нижегородские волонтеры отправили 700 кг гуманитарного груза бойцам СВО
Нижегородские волонтеры отправили 700 кг гуманитарного груза бойцам СВО - РИА Новости, 28.05.2025
Нижегородские волонтеры отправили 700 кг гуманитарного груза бойцам СВО
Волонтеры отправили очередной гуманитарный груз весом около 700 килограммов участникам специальной военной операции, сообщает Волонтерский центр Нижегородской... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T20:24:00+03:00
2025-05-28T20:24:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Волонтеры отправили очередной гуманитарный груз весом около 700 килограммов участникам специальной военной операции, сообщает Волонтерский центр Нижегородской области. "Двадцать восьмого мая Волонтерский центр Нижегородской области совместно с активистами проекта "Лидеры Нижегородской области" организовали сбор и отправку гуманитарной помощи для нижегородских бойцов в зону проведения СВО. В состав гумгруза вошли одежда, маскировочные сети, необходимые на передовой медикаменты, а также продукты, мед, сладости, травяные чаи. Общий вес груза - около 700 килограммов", - говорится в сообщении. Боец с позывным "Ворон", который принял груз в Нижнем Новгороде и доставит его к месту назначения, выразил благодарность волонтерам за предоставленную по запросу участников СВО гуманитарную помощь. "Нижегородские волонтеры и наши партнеры в очередной раз продемонстрировали единение и готовность оказать поддержку защитникам Родины на передовой. Мы желаем нашим бойцам крепкого здоровья, стойкости и благополучного возвращения домой", — приводятся в сообщении слова генерального директора Волонтерского центра Нижегородской области Марии Самоделкиной. Отмечается, что с начала года это уже двадцатая отправка гуманитарного груза от Волонтерского центра Нижегородской области и его партнеров.
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нижегородская область, сво
Надежные люди, Нижегородская область, СВО
Нижегородские волонтеры отправили 700 кг гуманитарного груза бойцам СВО
Нижегородские волонтеры отправили 700 килограмм гуманитарного груза бойцам СВО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Волонтеры отправили очередной гуманитарный груз весом около 700 килограммов участникам специальной военной операции, сообщает Волонтерский центр Нижегородской области.
"Двадцать восьмого мая Волонтерский центр Нижегородской области совместно с активистами проекта "Лидеры Нижегородской области" организовали сбор и отправку гуманитарной помощи для нижегородских бойцов в зону проведения СВО. В состав гумгруза вошли одежда, маскировочные сети, необходимые на передовой медикаменты, а также продукты, мед, сладости, травяные чаи. Общий вес груза - около 700 килограммов", - говорится в сообщении.
Боец с позывным "Ворон", который принял груз в Нижнем Новгороде и доставит его к месту назначения, выразил благодарность волонтерам за предоставленную по запросу участников СВО гуманитарную помощь.
"Нижегородские волонтеры и наши партнеры в очередной раз продемонстрировали единение и готовность оказать поддержку защитникам Родины на передовой. Мы желаем нашим бойцам крепкого здоровья, стойкости и благополучного возвращения домой", — приводятся в сообщении слова генерального директора Волонтерского центра Нижегородской области Марии Самоделкиной.
Отмечается, что с начала года это уже двадцатая отправка гуманитарного груза от Волонтерского центра Нижегородской области и его партнеров.