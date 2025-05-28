https://ria.ru/20250528/svo-2019617502.html

Валаам продлил на 2025 г программу помощи семьям участников СВО

Валаам продлил на 2025 г программу помощи семьям участников СВО - РИА Новости, 29.05.2025

Валаам продлил на 2025 г программу помощи семьям участников СВО

В Валаамском ставропигиальном мужском монастыре продлили на 2025 год программу помощи семьям участников СВО, сообщил РИА Новости исполнительный директор... РИА Новости, 29.05.2025

2025-05-28T17:57:00+03:00

2025-05-28T17:57:00+03:00

2025-05-29T12:02:00+03:00

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ВАЛААМ (Карелия), 28 мая - РИА Новости. В Валаамском ставропигиальном мужском монастыре продлили на 2025 год программу помощи семьям участников СВО, сообщил РИА Новости исполнительный директор благотворительного фонда "Свет Валаама" и пресс-секретарь обители Михаил Шишков. Как ранее рассказывал РИА Новости Шишков, цель проекта "Валаам. Остров Преображения" – оказать семьям участников СВО поддержку, предоставить им возможность получить "душевное и духовное успокоение", помочь восстановить силы, направить внимание на положительные эмоции, снять психологическое напряжение через участие в различных мероприятиях в Валаамском монастыре. "В этом году мы опять нашли финансирование и вместе с петербургским отделением Комитета семей воинов Отечества пригласили семьи участников СВО на духовно-психологическую реабилитацию. Будет три заезда по пять дней - в мае, июле и августе. Каждая группа по 20 человек. Первый заезд начинается сегодня. Программа пребывания в целом та же, что годом ранее: она зарекомендовала себя, мы получили много положительных отзывов", - сказал Шишков. Он напомнил, что в 2024 году в обители провели три заезда для семей участников СВО из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также Москвы и Подмосковья. Группы из детей и взрослых формировали представители Комитета семей воинов Отечества на Неве (Санкт-Петербургское отделение КСВО). Фонд "Свет Валаама" организовал для семей размещение, питание и программу: они смогли посетить богослужения, экскурсии, групповые и индивидуальные занятия с профессиональным психотерапевтом, послушать выступления монастырского хора, принять участие в мастер-классах (арт-терапия), пообщаться с животными на монастырской ферме "и просто насладиться удивительной размеренной природой Карелии", добавил директор фонда. Как отметила глава Комитета семей воинов Отечества на Неве Любовь Рубаник, в этом году желающих было очень много, и все три группы уже сформированы. "Будут семьи из Петербурга, Новгорода, Пскова, Владимира, Воронежа. В основном это семьи, у которых близкий - муж, отец, сын - погибли в СВО. Есть женщина, у которой муж долго был в плену, потом убит. Из луганского детдома будет ребёнок, который пережил боевые действия. Все это очень тяжелые ситуации", - сказала РИА Новости Рубаник. По ее словам, духовно-психологическая помощь очень нужна таким семьям. "Конечно, есть соцслужбы, психологи, но они по-другому работают: люди приходят в социальные центры, для них организуют периодически встречи, психологическое консультирование. А тут другое - мы даём еще духовную поддержку и много общения. Ведь им нужно разговаривать с теми, кому доверяешь, с кем можно обсудить одни проблемы и вопросы. И эта программа помогает, тут пять дней полного погружения: природа, молитва, экскурсии, мастер-классы. Семьи знакомятся и, главное, потом продолжают между собой общаться. Их это поддерживает. И мы в комитете держим с ними связь, приглашаем на мероприятия", - пояснила руководитель отделения КСВО. "Надеемся, будет финансирование, и программа продолжит работу в следующие годы, будет расширяться. Интерес к ней очень большой в разных регионах страны. И, главное, что есть результат", - заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250528/pomosch-2019486098.html

https://ria.ru/20250526/pomosch-2019073242.html

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валаамский монастырь, валаам, сво