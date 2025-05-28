https://ria.ru/20250528/sudan-2019611100.html

Судан и Россия сотрудничают в сфере безопасности и разведки

Судан и Россия сотрудничают в сфере безопасности и разведки - РИА Новости, 28.05.2025

Судан и Россия сотрудничают в сфере безопасности и разведки

Судан и Россия сотрудничают в сфере безопасности и разведки и обмениваются информацией, заявил РИА Новости глава суданской делегации на конференции по... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:36:00+03:00

2025-05-28T17:36:00+03:00

2025-05-28T17:36:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Судан и Россия сотрудничают в сфере безопасности и разведки и обмениваются информацией, заявил РИА Новости глава суданской делегации на конференции по безопасности в Москве Мухаммед Аббас Бахит аль-Хадж. "Есть учебный обмен, есть обмен информацией и встречи экспертов. Между Суданом и Россией очень давние отношения в сфере безопасности и разведки", - сказал аль-Хадж. Он отметил, что в Судане рассчитывают развивать партнерство с Россией во всех сферах для поддержания национальной безопасности. "Мы надеемся на укрепление и развитие отношений до стратегических отношений между двумя странами", - добавил глава суданской делегации.

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