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Суд изменил меру пресечения рязанскому журналисту по делу о вымогательстве - РИА Новости, 28.05.2025
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17:58 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/sud-2019617765.html
Суд изменил меру пресечения рязанскому журналисту по делу о вымогательстве
Суд изменил меру пресечения рязанскому журналисту по делу о вымогательстве - РИА Новости, 28.05.2025
Суд изменил меру пресечения рязанскому журналисту по делу о вымогательстве
Советский районный суд Рязани изменил меру пресечения главному редактору рязанского выпуска "Новой газеты" Алексею Фролову, обвиняемому в вымогательстве, с... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:58:00+03:00
2025-05-28T17:58:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Советский районный суд Рязани изменил меру пресечения главному редактору рязанского выпуска "Новой газеты" Алексею Фролову, обвиняемому в вымогательстве, с содержания под стражей на домашний арест, сообщила пресс-служба суда. Ранее суд заключил под стражу главного редактора сетевого издания "Вид сбоку", члена партии "Яблоко" Константина Смирнова, которому вменяют вымогательство в крупном размере, и Фролова, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере. Экс-журналистку Наталью Смольянинову суд отправил под домашний арест. По данным Советского райсуда, следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Фролова. "Исследовав представленные суду материалы и выслушав участников процесса, суд пришел к выводу о возможности избрания более мягкой меры пресечения в отношении Фролова А.Г. в виде домашнего ареста с его нахождением в изоляции от общества в жилом помещении по месту его регистрации сроком на 02 месяца 00 суток, то есть по 28 июля 2025 года включительно", - говорится в сообщении. Как указано в картотеке дел Советского райсуда, заседание по мере пресечения в отношении Смирнова также назначено на среду. По версии следствия, Смирнов вместе со Смольяниновой вымогали у исполняющего обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Алексея Роготовского 300 тысяч рублей за прекращение публикации порочащих его материалов. Фролов, как сообщалось на заседании суда, при ее же посредничестве получил от потерпевшего 100 тысяч рублей, а Роготовский в показаниях сообщил о достигнутой договоренности о ежемесячном платеже в том же размере в течение года. В апреле Фонд капремонта многоквартирных домов региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщал о назначении нового руководителя, и.о. гендиректора фонда стал Альберт Керян.
https://ria.ru/20241211/muratov-1988607150.html
https://ria.ru/20250228/sud-2002092616.html
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происшествия, рязань, яблоко
Происшествия, Рязань, Яблоко
Суд изменил меру пресечения рязанскому журналисту по делу о вымогательстве

Суд смягчил меру пресечения главреду рязанского выпуска "Новой газеты" Фролову

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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РЯЗАНЬ, 28 мая - РИА Новости. Советский районный суд Рязани изменил меру пресечения главному редактору рязанского выпуска "Новой газеты" Алексею Фролову, обвиняемому в вымогательстве, с содержания под стражей на домашний арест, сообщила пресс-служба суда.
Ранее суд заключил под стражу главного редактора сетевого издания "Вид сбоку", члена партии "Яблоко" Константина Смирнова, которому вменяют вымогательство в крупном размере, и Фролова, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере. Экс-журналистку Наталью Смольянинову суд отправил под домашний арест.
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По данным Советского райсуда, следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Фролова.
"Исследовав представленные суду материалы и выслушав участников процесса, суд пришел к выводу о возможности избрания более мягкой меры пресечения в отношении Фролова А.Г. в виде домашнего ареста с его нахождением в изоляции от общества в жилом помещении по месту его регистрации сроком на 02 месяца 00 суток, то есть по 28 июля 2025 года включительно", - говорится в сообщении.
Как указано в картотеке дел Советского райсуда, заседание по мере пресечения в отношении Смирнова также назначено на среду.
По версии следствия, Смирнов вместе со Смольяниновой вымогали у исполняющего обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Алексея Роготовского 300 тысяч рублей за прекращение публикации порочащих его материалов. Фролов, как сообщалось на заседании суда, при ее же посредничестве получил от потерпевшего 100 тысяч рублей, а Роготовский в показаниях сообщил о достигнутой договоренности о ежемесячном платеже в том же размере в течение года.
В апреле Фонд капремонта многоквартирных домов региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщал о назначении нового руководителя, и.о. гендиректора фонда стал Альберт Керян.
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