https://ria.ru/20250528/sud-2019592080.html

Суд в Колумбии отклонил просьбу о прекращении иска против Маска

Суд в Колумбии отклонил просьбу о прекращении иска против Маска - РИА Новости, 28.05.2025

Суд в Колумбии отклонил просьбу о прекращении иска против Маска

Федеральный суд в округе Колумбия отклонил просьбу о прекращении иска против предпринимателя Илона Маска, связанного с его участием в реализации указов... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T16:39:00+03:00

2025-05-28T16:39:00+03:00

2025-05-28T16:39:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Федеральный суд в округе Колумбия отклонил просьбу о прекращении иска против предпринимателя Илона Маска, связанного с его участием в реализации указов президента США Дональда Трампа, и разрешил рассмотреть дело по существу, следует из обнародованных в среду документов суда. Иск был подан коалицией из 14 штатов, которые утверждают, что Маск фактически исполнял функции, требующие утверждения Сенатом, в нарушение конституции США. По данным истцов, Маск в должности главы департамента эффективности правительства (DOGE) получил влияние на кадровые и финансовые решения федеральных ведомств. В решении суда указывается, что в президентских указах DOGE поручалось давать рекомендации по вопросам найма, согласовывать или блокировать назначение сотрудников, а также определять финансирование, связанное с миграционной политикой. Один из указов прямо запрещал государственным структурам заполнять вакансии без одобрения команды DOGE, за исключением случаев, когда это решение принимают сами главы этих ведомств. Таким образом, американский суд признал, что в иске представлены достаточные факты и аргументы для его рассмотрения в контексте возможного нарушения конституции — в частности, статьи о порядке назначения должностных лиц. Маск и его представители пока публично не комментировали решение суда.

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в мире, сша, колумбия, илон маск, дональд трамп