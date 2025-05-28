https://ria.ru/20250528/sud-2019576270.html
Экс-начальника ГАИ Аксайского района Ростовской области осудили за взятки
Экс-начальника ГАИ Аксайского района Ростовской области осудили за взятки - РИА Новости, 28.05.2025
Экс-начальника ГАИ Аксайского района Ростовской области осудили за взятки
Аксайский районный суд в Ростовской области приговорил к двум годам лишения свободы условно со штрафом в размере 765 тысяч рублей экс-начальника ГАИ Аксайского... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:50:00+03:00
2025-05-28T15:50:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Аксайский районный суд в Ростовской области приговорил к двум годам лишения свободы условно со штрафом в размере 765 тысяч рублей экс-начальника ГАИ Аксайского района Сергея Селиванова за систематическое получение взяток от подчинённых сотрудников, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону."На основании материалов УФСБ России по Ростовской области… Аксайским районным судом… Селиванов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК России "Получение взятки", и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в размере 765 000 рублей и лишением специального звания", - говорится в сообщении.Оперативники установили, что Селиванов причастен к систематическому получению взяток от подчинённых сотрудников. Так, в течении года он требовал от старших смен инспекторов ДПС ежемесячно передавать ему денежные средства в размере 8.5 тысяч рублей с человека. Взамен он предлагал обеспечение им общего покровительства и попустительства, в противном случае угрожал наступлением негативных последствий по службе.Ранее сообщалось, что 14 августа 2024 года силовики задержали Селиванова по подозрению в получении взяток от подчиненных. Он был отстранен от выполнения служебных обязанностей, в отношении него было заведено уголовное дело по статье "Получение взятки". Как сообщали в УФСБ России по региону, задержанный, помимо получения взяток, ежемесячно получал деньги от собственника штрафстоянки, на которую по его указанию привозились автомобили нарушителей ПДД.
https://ria.ru/20250522/jakutsk-2018398098.html
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Аксайский район, Ростовская область, ГИБДД МВД РФ, Общество, Россия
Экс-начальника ГАИ Аксайского района Ростовской области осудили за взятки
Экс-главу ГАИ Аксайского района Ростовской области Селиванова осудили за взятки
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Аксайский районный суд в Ростовской области приговорил к двум годам лишения свободы условно со штрафом в размере 765 тысяч рублей экс-начальника ГАИ Аксайского района Сергея Селиванова за систематическое получение взяток от подчинённых сотрудников, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.
"На основании материалов УФСБ России
по Ростовской области
… Аксайским районным судом… Селиванов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК России "Получение взятки", и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в размере 765 000 рублей и лишением специального звания", - говорится в сообщении.
Оперативники установили, что Селиванов причастен к систематическому получению взяток от подчинённых сотрудников. Так, в течении года он требовал от старших смен инспекторов ДПС ежемесячно передавать ему денежные средства в размере 8.5 тысяч рублей с человека. Взамен он предлагал обеспечение им общего покровительства и попустительства, в противном случае угрожал наступлением негативных последствий по службе.
Ранее сообщалось, что 14 августа 2024 года силовики задержали Селиванова по подозрению в получении взяток от подчиненных. Он был отстранен от выполнения служебных обязанностей, в отношении него было заведено уголовное дело по статье "Получение взятки". Как сообщали в УФСБ России по региону, задержанный, помимо получения взяток, ежемесячно получал деньги от собственника штрафстоянки, на которую по его указанию привозились автомобили нарушителей ПДД.