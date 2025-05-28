https://ria.ru/20250528/sud-2019565717.html
Бывшим председателям правления Рост-банка и Бинбанка вынесли приговоры
Бывшим председателям правления Рост-банка и Бинбанка вынесли приговоры - РИА Новости, 28.05.2025
Бывшим председателям правления Рост-банка и Бинбанка вынесли приговоры
Таганский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии бывших председателей правления Рост-банка и Бинбанка Кирилла Любенцова и Александра Лукина по обвинению в... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:06:00+03:00
2025-05-28T15:06:00+03:00
2025-05-28T15:06:00+03:00
александр лукин
александр александрович
россия
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии бывших председателей правления Рост-банка и Бинбанка Кирилла Любенцова и Александра Лукина по обвинению в особо крупной растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Таганского районного суда города Москвы Лукин Александр Александрович, Любенцов Кирилл Вячеславович признаны виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ, окончательно каждому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - рассказали в пресс-службе. Обоих взяли под стражу в зале суда, добавили в суде. Как сообщал "Коммерсант", фигуранты обвиняются в том, что совершили "ряд экономически нецелесообразных сделок" с многомиллиардным ущербом для своих банков, прокурор потребовал для них по 9,5 лет. Адвокаты предлагали оправдать подзащитных либо переквалифицировать обвинение на злоупотребление полномочиями и прекратить уголовное преследование за истечением сроков давности.
https://ria.ru/20250528/khotin-2019523322.html
https://ria.ru/20250527/pugachev-2019375974.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукин, александр александрович, россия, москва, общество
Александр Лукин, Александр Александрович, Россия, Москва, Общество
Бывшим председателям правления Рост-банка и Бинбанка вынесли приговоры
Бывшие председатели правления Рост-банка и Бинбанка осуждены на 8 лет