https://ria.ru/20250528/sud-2019565717.html

Бывшим председателям правления Рост-банка и Бинбанка вынесли приговоры

Бывшим председателям правления Рост-банка и Бинбанка вынесли приговоры - РИА Новости, 28.05.2025

Бывшим председателям правления Рост-банка и Бинбанка вынесли приговоры

Таганский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии бывших председателей правления Рост-банка и Бинбанка Кирилла Любенцова и Александра Лукина по обвинению в... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:06:00+03:00

2025-05-28T15:06:00+03:00

2025-05-28T15:06:00+03:00

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александр александрович

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Таганский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии бывших председателей правления Рост-банка и Бинбанка Кирилла Любенцова и Александра Лукина по обвинению в особо крупной растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором Таганского районного суда города Москвы Лукин Александр Александрович, Любенцов Кирилл Вячеславович признаны виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ, окончательно каждому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - рассказали в пресс-службе. Обоих взяли под стражу в зале суда, добавили в суде. Как сообщал "Коммерсант", фигуранты обвиняются в том, что совершили "ряд экономически нецелесообразных сделок" с многомиллиардным ущербом для своих банков, прокурор потребовал для них по 9,5 лет. Адвокаты предлагали оправдать подзащитных либо переквалифицировать обвинение на злоупотребление полномочиями и прекратить уголовное преследование за истечением сроков давности.

https://ria.ru/20250528/khotin-2019523322.html

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александр лукин, александр александрович, россия, москва, общество