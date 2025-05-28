https://ria.ru/20250528/sud-2019511834.html

Суд на Урале простил продавщицу, портившую лотерейные билеты

Суд на Урале простил продавщицу, портившую лотерейные билеты - РИА Новости, 28.05.2025

Суд на Урале простил продавщицу, портившую лотерейные билеты

Краснотурьинский городской суд освободил от уголовной ответственности продавщицу лотерейных билетов, которая испортила более тысячи купонов в поисках выигрыша,... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T11:17:00+03:00

2025-05-28T11:17:00+03:00

2025-05-28T11:39:00+03:00

происшествия

свердловская область

россия

столото

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Краснотурьинский городской суд освободил от уголовной ответственности продавщицу лотерейных билетов, которая испортила более тысячи купонов в поисках выигрыша, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области. "Ольга Дорохова работала продавцом-консультантом в торговой точке "Столото" и поддалась искушению. Желая получить крупный денежный выигрыш и не внося плату за лотерейные билеты, она повреждала защитный слой игрового поля лотерейных билетов", — говорится в релизе. Всего с января по март продавщица испортила 1183 билета, ущерб для "Лотерей Москвы" составил 271 тысячу рублей. Женщина признала вину, раскаялась, полностью возместила ущерб и извинилась перед компанией. "Она признана виновной в растрате, то есть хищении чужого имущества в крупном размере, с назначением ей штрафа в 100 тысяч рублей. С учетом <…> совершения преступления впервые и полного возмещения материального ущерба потерпевшему суд освободил Дорохову от назначенного ей наказания в связи с примирением сторон", — уточнили в пресс-службе. По статье о растрате в крупном размере и с использованием служебного положения продавщице грозили штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или до шести лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241105/loto-1981864381.html

https://ria.ru/20241122/lotereya-1985176427.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, россия, столото