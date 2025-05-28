Суд на Урале простил продавщицу, портившую лотерейные билеты
Суд на Урале освободил от ответственности портившую лотерейные билеты продавщицу
Пункт продажи лотерейных билетов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Краснотурьинский городской суд освободил от уголовной ответственности продавщицу лотерейных билетов, которая испортила более тысячи купонов в поисках выигрыша, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
"Ольга Дорохова работала продавцом-консультантом в торговой точке "Столото" и поддалась искушению. Желая получить крупный денежный выигрыш и не внося плату за лотерейные билеты, она повреждала защитный слой игрового поля лотерейных билетов", — говорится в релизе.
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Всего с января по март продавщица испортила 1183 билета, ущерб для "Лотерей Москвы" составил 271 тысячу рублей. Женщина признала вину, раскаялась, полностью возместила ущерб и извинилась перед компанией.
"Она признана виновной в растрате, то есть хищении чужого имущества в крупном размере, с назначением ей штрафа в 100 тысяч рублей. С учетом <…> совершения преступления впервые и полного возмещения материального ущерба потерпевшему суд освободил Дорохову от назначенного ей наказания в связи с примирением сторон", — уточнили в пресс-службе.
По статье о растрате в крупном размере и с использованием служебного положения продавщице грозили штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или до шести лет лишения свободы.
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