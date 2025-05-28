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Суд на Урале простил продавщицу, портившую лотерейные билеты - РИА Новости, 28.05.2025
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11:17 28.05.2025 (обновлено: 11:39 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/sud-2019511834.html
Суд на Урале простил продавщицу, портившую лотерейные билеты
Суд на Урале простил продавщицу, портившую лотерейные билеты - РИА Новости, 28.05.2025
Суд на Урале простил продавщицу, портившую лотерейные билеты
Краснотурьинский городской суд освободил от уголовной ответственности продавщицу лотерейных билетов, которая испортила более тысячи купонов в поисках выигрыша,... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T11:17:00+03:00
2025-05-28T11:39:00+03:00
происшествия
свердловская область
россия
столото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Краснотурьинский городской суд освободил от уголовной ответственности продавщицу лотерейных билетов, которая испортила более тысячи купонов в поисках выигрыша, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области. "Ольга Дорохова работала продавцом-консультантом в торговой точке "Столото" и поддалась искушению. Желая получить крупный денежный выигрыш и не внося плату за лотерейные билеты, она повреждала защитный слой игрового поля лотерейных билетов", — говорится в релизе. Всего с января по март продавщица испортила 1183 билета, ущерб для "Лотерей Москвы" составил 271 тысячу рублей. Женщина признала вину, раскаялась, полностью возместила ущерб и извинилась перед компанией. "Она признана виновной в растрате, то есть хищении чужого имущества в крупном размере, с назначением ей штрафа в 100 тысяч рублей. С учетом &lt;…&gt; совершения преступления впервые и полного возмещения материального ущерба потерпевшему суд освободил Дорохову от назначенного ей наказания в связи с примирением сторон", — уточнили в пресс-службе. По статье о растрате в крупном размере и с использованием служебного положения продавщице грозили штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или до шести лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241105/loto-1981864381.html
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происшествия, свердловская область, россия, столото
Происшествия, Свердловская область, Россия, Столото
Суд на Урале простил продавщицу, портившую лотерейные билеты

Суд на Урале освободил от ответственности портившую лотерейные билеты продавщицу

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пункт продажи лотерейных билетов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Краснотурьинский городской суд освободил от уголовной ответственности продавщицу лотерейных билетов, которая испортила более тысячи купонов в поисках выигрыша, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
"Ольга Дорохова работала продавцом-консультантом в торговой точке "Столото" и поддалась искушению. Желая получить крупный денежный выигрыш и не внося плату за лотерейные билеты, она повреждала защитный слой игрового поля лотерейных билетов", — говорится в релизе.
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Всего с января по март продавщица испортила 1183 билета, ущерб для "Лотерей Москвы" составил 271 тысячу рублей. Женщина признала вину, раскаялась, полностью возместила ущерб и извинилась перед компанией.
"Она признана виновной в растрате, то есть хищении чужого имущества в крупном размере, с назначением ей штрафа в 100 тысяч рублей. С учетом <…> совершения преступления впервые и полного возмещения материального ущерба потерпевшему суд освободил Дорохову от назначенного ей наказания в связи с примирением сторон", — уточнили в пресс-службе.
По статье о растрате в крупном размере и с использованием служебного положения продавщице грозили штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или до шести лет лишения свободы.
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