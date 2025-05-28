https://ria.ru/20250528/sud-2019503983.html

Житель Подмосковья не признал вину в передаче данных об объекте в Курске

Житель Подмосковья не признал вину в передаче данных об объекте в Курске - РИА Новости, 28.05.2025

Житель Подмосковья не признал вину в передаче данных об объекте в Курске

Житель Подмосковья Эльдар Марченко, передававший, по версии следствия, ВСУ данные о стратегическом объекте в Курске, не признает вину, передает корреспондент... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T10:48:00+03:00

2025-05-28T10:48:00+03:00

2025-05-28T10:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курск

московская область (подмосковье)

россия

вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Житель Подмосковья Эльдар Марченко, передававший, по версии следствия, ВСУ данные о стратегическом объекте в Курске, не признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Обвинение понятно. Виновным себя не признаю полностью", - сказал Марченко. По версии следствия, не позднее августа 2023 года сотрудники украинских силовых структур и воинских формирований создали организованную группу, в состав которой подыскали и вовлекли гражданина РФ Марченко и иных лиц. Тот на личном автомобиле приехал из Москвы в Курск, где с помощью смартфона передал им координаты местного аэродрома. На основании полученных данных с территории Украины в сторону объекта гражданской и транспортной инфраструктуры были направлены не менее двух БПЛА, снабженных взрывными устройствами. Однако они не достигли своей цели. Один из аппаратов, потеряв управление, столкнулся с многоквартирным домом в Курске, второй – взорвался в воздухе над частным жилым сектором. В результате были повреждены квартиры, административное здание, а также несколько автомобилей.

https://ria.ru/20250321/moskva-2006372401.html

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московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курск, московская область (подмосковье), россия, вооруженные силы украины, курская область