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Житель Подмосковья не признал вину в передаче данных об объекте в Курске
Житель Подмосковья не признал вину в передаче данных об объекте в Курске - РИА Новости, 28.05.2025
Житель Подмосковья не признал вину в передаче данных об объекте в Курске
Житель Подмосковья Эльдар Марченко, передававший, по версии следствия, ВСУ данные о стратегическом объекте в Курске, не признает вину, передает корреспондент... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:48:00+03:00
2025-05-28T10:48:00+03:00
2025-05-28T10:48:00+03:00
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Житель Подмосковья Эльдар Марченко, передававший, по версии следствия, ВСУ данные о стратегическом объекте в Курске, не признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Обвинение понятно. Виновным себя не признаю полностью", - сказал Марченко. По версии следствия, не позднее августа 2023 года сотрудники украинских силовых структур и воинских формирований создали организованную группу, в состав которой подыскали и вовлекли гражданина РФ Марченко и иных лиц. Тот на личном автомобиле приехал из Москвы в Курск, где с помощью смартфона передал им координаты местного аэродрома. На основании полученных данных с территории Украины в сторону объекта гражданской и транспортной инфраструктуры были направлены не менее двух БПЛА, снабженных взрывными устройствами. Однако они не достигли своей цели. Один из аппаратов, потеряв управление, столкнулся с многоквартирным домом в Курске, второй – взорвался в воздухе над частным жилым сектором. В результате были повреждены квартиры, административное здание, а также несколько автомобилей.
https://ria.ru/20250321/moskva-2006372401.html
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Житель Подмосковья не признал вину в передаче данных об объекте в Курске
Передававший ВСУ данные об аэродроме в Курске житель Подмосковья не признал вину