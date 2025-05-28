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Житель Подмосковья не признал вину в передаче данных об объекте в Курске - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:48 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/sud-2019503983.html
Житель Подмосковья не признал вину в передаче данных об объекте в Курске
Житель Подмосковья не признал вину в передаче данных об объекте в Курске - РИА Новости, 28.05.2025
Житель Подмосковья не признал вину в передаче данных об объекте в Курске
Житель Подмосковья Эльдар Марченко, передававший, по версии следствия, ВСУ данные о стратегическом объекте в Курске, не признает вину, передает корреспондент... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:48:00+03:00
2025-05-28T10:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Житель Подмосковья Эльдар Марченко, передававший, по версии следствия, ВСУ данные о стратегическом объекте в Курске, не признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда. "Обвинение понятно. Виновным себя не признаю полностью", - сказал Марченко. По версии следствия, не позднее августа 2023 года сотрудники украинских силовых структур и воинских формирований создали организованную группу, в состав которой подыскали и вовлекли гражданина РФ Марченко и иных лиц. Тот на личном автомобиле приехал из Москвы в Курск, где с помощью смартфона передал им координаты местного аэродрома. На основании полученных данных с территории Украины в сторону объекта гражданской и транспортной инфраструктуры были направлены не менее двух БПЛА, снабженных взрывными устройствами. Однако они не достигли своей цели. Один из аппаратов, потеряв управление, столкнулся с многоквартирным домом в Курске, второй – взорвался в воздухе над частным жилым сектором. В результате были повреждены квартиры, административное здание, а также несколько автомобилей.
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происшествия, курск, московская область (подмосковье), россия, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курск, Московская область (Подмосковье), Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область
Житель Подмосковья не признал вину в передаче данных об объекте в Курске

Передававший ВСУ данные об аэродроме в Курске житель Подмосковья не признал вину

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в здании суда
Статуя Фемиды в здании суда - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Житель Подмосковья Эльдар Марченко, передававший, по версии следствия, ВСУ данные о стратегическом объекте в Курске, не признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
«
"Обвинение понятно. Виновным себя не признаю полностью", - сказал Марченко.
По версии следствия, не позднее августа 2023 года сотрудники украинских силовых структур и воинских формирований создали организованную группу, в состав которой подыскали и вовлекли гражданина РФ Марченко и иных лиц. Тот на личном автомобиле приехал из Москвы в Курск, где с помощью смартфона передал им координаты местного аэродрома.
На основании полученных данных с территории Украины в сторону объекта гражданской и транспортной инфраструктуры были направлены не менее двух БПЛА, снабженных взрывными устройствами. Однако они не достигли своей цели. Один из аппаратов, потеряв управление, столкнулся с многоквартирным домом в Курске, второй – взорвался в воздухе над частным жилым сектором. В результате были повреждены квартиры, административное здание, а также несколько автомобилей.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурскМосковская область (Подмосковье)РоссияВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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