https://ria.ru/20250528/sud-2019474047.html

Суд ограничил доступ к ролику с ответами на ЕГЭ по обществознанию

Суд ограничил доступ к ролику с ответами на ЕГЭ по обществознанию - РИА Новости, 28.05.2025

Суд ограничил доступ к ролику с ответами на ЕГЭ по обществознанию

Останкинский суд Москвы по просьбе прокурора ограничил доступ к ролику на YouTube, в котором предлагалось купить диски с ответами на ЕГЭ по обществознанию 2025... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T07:26:00+03:00

2025-05-28T07:26:00+03:00

2025-05-28T07:26:00+03:00

общество

москва

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Останкинский суд Москвы по просьбе прокурора ограничил доступ к ролику на YouTube, в котором предлагалось купить диски с ответами на ЕГЭ по обществознанию 2025 года, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что в ходе проверки в сети был выявлен ролик на YouTube, содержащий информацию о продаже компакт-дисков с экзаменационными материалами досрочного периода ЕГЭ по обществознанию 2025 года, а также ответы на задания. В видео зрителям также предлагалось перейти на сайт, где продаются диски. Как установил суд, получение ответов на ЕГЭ нарушает положения федерального законодательства, права, свободы и законные интересы граждан, в том числе несовершеннолетних, на образование. Информация, размещенная в видео и на сайте, была запрещена судом к распространению 27 мая. В этот же день Останкинский суд Москвы запретил к распространению сведения, размещенные в трех Telegram-каналах - они содержали информацию по продаже ответов на ГИА 2025 года для 9 и 11 классов, устные собеседования, олимпиады, тестирования МЦКО.

https://ria.ru/20250526/strakh-2019039445.html

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общество, москва, единый государственный экзамен (егэ)