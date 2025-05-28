https://ria.ru/20250528/starship-2019464242.html

Девятый пуск ракеты Starship закончился аварией

Девятый пуск ракеты Starship закончился аварией - РИА Новости, 28.05.2025

Девятый пуск ракеты Starship закончился аварией

Девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился неудачей, следует из трансляции НАСА. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T03:44:00+03:00

2025-05-28T03:44:00+03:00

2025-05-28T09:50:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился неудачей, следует из трансляции НАСА.После успешного старта корабль вышел на суборбитальную траекторию, но через полчаса начал бесконтрольно вращаться.До этого произошла потеря разгонного блока.Глава SpaceX американский предприниматель Илон Маск пояснил в соцсети Х, что причиной потери давления в главном баке во время движения корабля по инерции и возвращения в атмосферу стали утечки.При этом бизнесмен назвал большим прогрессом отключение двигателя корабля в соответствии с планом. По словам предпринимателя, следующие три запуска Starship будут проходить чаще — примерно один раз в три-четыре недели.Первый тестовый запуск Starship состоялся в апреле 2023 года. Тогда через несколько минут после старта корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре разрушился. Второй запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертый запуск провели в июне 2024-го. В рамках пятого тестового полета в октябре 2024-го Starship успешно приводнился в Индийском океане, успехом увенчались и испытания месяцем позже. Седьмой и восьмой тестовые полеты в январе и марте 2025-го закончились потерей космического корабля.

https://ria.ru/20250128/starship-1995908476.html

https://ria.ru/20250116/cosmos-1993698613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, spacex, наса, в мире, илон маск