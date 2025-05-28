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Девятый пуск ракеты Starship закончился аварией - РИА Новости, 28.05.2025
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03:44 28.05.2025 (обновлено: 09:50 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/starship-2019464242.html
Девятый пуск ракеты Starship закончился аварией
Девятый пуск ракеты Starship закончился аварией - РИА Новости, 28.05.2025
Девятый пуск ракеты Starship закончился аварией
Девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился неудачей, следует из трансляции НАСА. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T03:44:00+03:00
2025-05-28T09:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился неудачей, следует из трансляции НАСА.После успешного старта корабль вышел на суборбитальную траекторию, но через полчаса начал бесконтрольно вращаться.До этого произошла потеря разгонного блока.Глава SpaceX американский предприниматель Илон Маск пояснил в соцсети Х, что причиной потери давления в главном баке во время движения корабля по инерции и возвращения в атмосферу стали утечки.При этом бизнесмен назвал большим прогрессом отключение двигателя корабля в соответствии с планом. По словам предпринимателя, следующие три запуска Starship будут проходить чаще — примерно один раз в три-четыре недели.Первый тестовый запуск Starship состоялся в апреле 2023 года. Тогда через несколько минут после старта корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре разрушился. Второй запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертый запуск провели в июне 2024-го. В рамках пятого тестового полета в октябре 2024-го Starship успешно приводнился в Индийском океане, успехом увенчались и испытания месяцем позже. Седьмой и восьмой тестовые полеты в январе и марте 2025-го закончились потерей космического корабля.
https://ria.ru/20250128/starship-1995908476.html
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космос - риа наука, spacex, наса, в мире, илон маск
Космос - РИА Наука, SpaceX, НАСА, В мире, Илон Маск
Девятый пуск ракеты Starship закончился аварией

Девятый пуск ракеты Starship завершился потерей ускорителя и корабля

© AP Photo / Eric GayПуск ракеты Starship американской компании SpaceX в Техасе. 27 мая 2025
Пуск ракеты Starship американской компании SpaceX в Техасе. 27 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Eric Gay
Пуск ракеты Starship американской компании SpaceX в Техасе. 27 мая 2025
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ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился неудачей, следует из трансляции НАСА.
После успешного старта корабль вышел на суборбитальную траекторию, но через полчаса начал бесконтрольно вращаться.
Космический корабль Starship совершает взлет со стартовой площадки Бока-Чика, штат Техас. 18 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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28 января, 14:06
До этого произошла потеря разгонного блока.
Глава SpaceX американский предприниматель Илон Маск пояснил в соцсети Х, что причиной потери давления в главном баке во время движения корабля по инерции и возвращения в атмосферу стали утечки.
При этом бизнесмен назвал большим прогрессом отключение двигателя корабля в соответствии с планом. По словам предпринимателя, следующие три запуска Starship будут проходить чаще — примерно один раз в три-четыре недели.
Первый тестовый запуск Starship состоялся в апреле 2023 года. Тогда через несколько минут после старта корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре разрушился. Второй запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертый запуск провели в июне 2024-го. В рамках пятого тестового полета в октябре 2024-го Starship успешно приводнился в Индийском океане, успехом увенчались и испытания месяцем позже. Седьмой и восьмой тестовые полеты в январе и марте 2025-го закончились потерей космического корабля.
Художественное изображение момента посадки ровера Perseverance на поверхность Марса - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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