Девятый пуск ракеты Starship закончился аварией
Девятый пуск ракеты Starship завершился потерей ускорителя и корабля
© AP Photo / Eric GayПуск ракеты Starship американской компании SpaceX в Техасе. 27 мая 2025
© AP Photo / Eric Gay
Пуск ракеты Starship американской компании SpaceX в Техасе. 27 мая 2025
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ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Девятый пуск ракеты Starship американской компании SpaceX закончился неудачей, следует из трансляции НАСА.
После успешного старта корабль вышел на суборбитальную траекторию, но через полчаса начал бесконтрольно вращаться.
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До этого произошла потеря разгонного блока.
При этом бизнесмен назвал большим прогрессом отключение двигателя корабля в соответствии с планом. По словам предпринимателя, следующие три запуска Starship будут проходить чаще — примерно один раз в три-четыре недели.
Первый тестовый запуск Starship состоялся в апреле 2023 года. Тогда через несколько минут после старта корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре разрушился. Второй запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертый запуск провели в июне 2024-го. В рамках пятого тестового полета в октябре 2024-го Starship успешно приводнился в Индийском океане, успехом увенчались и испытания месяцем позже. Седьмой и восьмой тестовые полеты в январе и марте 2025-го закончились потерей космического корабля.