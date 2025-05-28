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Московская компания показала инновационный станок для ответственных деталей - РИА Новости, 28.05.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:00 28.05.2025 (обновлено: 10:01 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/stanok-2019490135.html
Московская компания показала инновационный станок для ответственных деталей
Московская компания показала инновационный станок для ответственных деталей - РИА Новости, 28.05.2025
Московская компания показала инновационный станок для ответственных деталей
Инновационный станок для обработки ответственных деталей продемонстрировали на выставке "Металлообработка-2025", устройство представило московское предприятие... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T10:00:00+03:00
2025-05-28T10:01:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Инновационный станок для обработки ответственных деталей продемонстрировали на выставке "Металлообработка-2025", устройство представило московское предприятие "Лазеры и аппаратура", сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Станкостроение – одна из ключевых отраслей столичной промышленности и драйвер развития машиностроительного комплекса города. Около 50 предприятий создают в Москве фрезерные, лазерные станки, а также аддитивное оборудование и другие виды устройств. Производители регулярно выводят на рынок новое высокотехнологичное оборудование, укрепляя технологический суверенитет страны", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.По его словам, высокотехнологичный пятикоординатный станок объединяет в себе функции лазерного источника и электроэрозионной супердрели. Машина может обрабатывать детали сложной формы и одновременно перфорировать тысячи отверстий.У станка есть разные системы автоматизации. Например, машинное зрение, которое может вносить коррекцию на точность установки детали оператором в оснастку. Сейчас устройство применяется при производстве авиадеталей."Новый станок – не только уникальное технологичное решение для перфорации профилированных отверстий в изделиях сложной формы, а высокотехнологичное многофункциональное устройство", – отметила гендиректор компании Анна Цыганцова.По ее словам, многофункциональное устройство проходит интенсивный этап внедрения на предприятии заказчика. Его результатом будет функционал машины, который проверили в условиях производства.Всего в Москве работают свыше 4,5 тысячи промпредприятий, на них трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в столице начинают работу 150 технологических компаний, реализуются десятки инвестпроектов. 20 системных инструментов, доступных промышленникам, не только способствуют росту объемов производства, но и прорабатывают среду для привлечения инвестиций, обновления оборудования и внедрения современных технологий. Это, в свою очередь, повышает конкурентоспособность московских предприятий на мировой арене и укрепляет экономику города, отмечают в пресс-службе.
https://ria.ru/20250527/liksutov-2019299456.html
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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
Московская компания показала инновационный станок для ответственных деталей

Столичное предприятие показало станок для обработки ответственных деталей

© Фото : Пресс-служба ДИППИнновационный станок для обработки ответственных деталей
Инновационный станок для обработки ответственных деталей - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Инновационный станок для обработки ответственных деталей
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Инновационный станок для обработки ответственных деталей продемонстрировали на выставке "Металлообработка-2025", устройство представило московское предприятие "Лазеры и аппаратура", сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Станкостроение – одна из ключевых отраслей столичной промышленности и драйвер развития машиностроительного комплекса города. Около 50 предприятий создают в Москве фрезерные, лазерные станки, а также аддитивное оборудование и другие виды устройств. Производители регулярно выводят на рынок новое высокотехнологичное оборудование, укрепляя технологический суверенитет страны", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
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По его словам, высокотехнологичный пятикоординатный станок объединяет в себе функции лазерного источника и электроэрозионной супердрели. Машина может обрабатывать детали сложной формы и одновременно перфорировать тысячи отверстий.
У станка есть разные системы автоматизации. Например, машинное зрение, которое может вносить коррекцию на точность установки детали оператором в оснастку. Сейчас устройство применяется при производстве авиадеталей.
"Новый станок – не только уникальное технологичное решение для перфорации профилированных отверстий в изделиях сложной формы, а высокотехнологичное многофункциональное устройство", – отметила гендиректор компании Анна Цыганцова.
По ее словам, многофункциональное устройство проходит интенсивный этап внедрения на предприятии заказчика. Его результатом будет функционал машины, который проверили в условиях производства.
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Всего в Москве работают свыше 4,5 тысячи промпредприятий, на них трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в столице начинают работу 150 технологических компаний, реализуются десятки инвестпроектов. 20 системных инструментов, доступных промышленникам, не только способствуют росту объемов производства, но и прорабатывают среду для привлечения инвестиций, обновления оборудования и внедрения современных технологий. Это, в свою очередь, повышает конкурентоспособность московских предприятий на мировой арене и укрепляет экономику города, отмечают в пресс-службе.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовПоддержка бизнеса
 
 
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