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Место переговоров в Стамбуле пока не определено, заявил источник - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/stambul-2019668918.html
Место переговоров в Стамбуле пока не определено, заявил источник
Место переговоров в Стамбуле пока не определено, заявил источник - РИА Новости, 28.05.2025
Место переговоров в Стамбуле пока не определено, заявил источник
Выбор конкретного места для второго раунда российско-украинских переговоров в турецком Стамбуле продолжается, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T22:22:00+03:00
2025-05-28T22:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
владимир мединский
сергей лавров
владимир путин
вооруженные силы украины
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Выбор конкретного места для второго раунда российско-украинских переговоров в турецком Стамбуле продолжается, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Следующий раунд прямых переговоров Москвы и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине, сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. "Деталей касательно переговоров пока нет, место проведения пока не определено", - сообщил источник. Первый раунд переговоров прошел, как и в 2022 году, в Рабочем офисе администрации президента Турции в районе Бешикташ. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал тогда масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.
https://ria.ru/20250528/lavrov-2019645681.html
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, сергей лавров, владимир путин, вооруженные силы украины, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Сергей Лавров, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Место переговоров в Стамбуле пока не определено, заявил источник

Выбор места для переговоров России и Украины в Стамбуле продолжается

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНабережная в районе Султанахмет в Стамбуле
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Выбор конкретного места для второго раунда российско-украинских переговоров в турецком Стамбуле продолжается, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Следующий раунд прямых переговоров Москвы и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине, сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Лавров выразил надежду на поддержку нового раунда переговоров с Украиной
Вчера, 19:10
"Деталей касательно переговоров пока нет, место проведения пока не определено", - сообщил источник.
Первый раунд переговоров прошел, как и в 2022 году, в Рабочем офисе администрации президента Турции в районе Бешикташ.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал тогда масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Лавров информировал Рубио о подготовке к новому раунду переговоров
Вчера, 21:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийСергей ЛавровВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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