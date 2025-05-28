https://ria.ru/20250528/stambul-2019668918.html

Место переговоров в Стамбуле пока не определено, заявил источник

Место переговоров в Стамбуле пока не определено, заявил источник - РИА Новости, 28.05.2025

Место переговоров в Стамбуле пока не определено, заявил источник

Выбор конкретного места для второго раунда российско-украинских переговоров в турецком Стамбуле продолжается, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T22:22:00+03:00

2025-05-28T22:22:00+03:00

2025-05-28T22:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

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стамбул

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сергей лавров

владимир путин

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СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Выбор конкретного места для второго раунда российско-украинских переговоров в турецком Стамбуле продолжается, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Следующий раунд прямых переговоров Москвы и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине, сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. "Деталей касательно переговоров пока нет, место проведения пока не определено", - сообщил источник. Первый раунд переговоров прошел, как и в 2022 году, в Рабочем офисе администрации президента Турции в районе Бешикташ. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал тогда масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.

https://ria.ru/20250528/lavrov-2019645681.html

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