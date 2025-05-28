Место переговоров в Стамбуле пока не определено, заявил источник
Выбор места для переговоров России и Украины в Стамбуле продолжается
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 28 мая - РИА Новости. Выбор конкретного места для второго раунда российско-украинских переговоров в турецком Стамбуле продолжается, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Следующий раунд прямых переговоров Москвы и Украины пройдет 2 июня в Турции, РФ передаст на нем свой меморандум Украине, сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Деталей касательно переговоров пока нет, место проведения пока не определено", - сообщил источник.
Первый раунд переговоров прошел, как и в 2022 году, в Рабочем офисе администрации президента Турции в районе Бешикташ.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал тогда масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в военном ведомстве.