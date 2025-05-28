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США вводят визовые ограничения для иностранных чиновников
США вводят визовые ограничения для иностранных чиновников - РИА Новости, 28.05.2025
США вводят визовые ограничения для иностранных чиновников
США вводят визовые ограничения для иностранных чиновников, в том числе из Европы и Латинской Америки, причастных к ограничению свободы слова американцев за... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:22:00+03:00
2025-05-28T17:22:00+03:00
2025-05-28T17:38:00+03:00
европа
сша
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марко рубио
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США вводят визовые ограничения для иностранных чиновников, в том числе из Европы и Латинской Америки, причастных к ограничению свободы слова американцев за рубежом, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио."Сегодня я объявляю о новой политике ограничения виз, которая будет применяться к иностранным должностным лицам и лицам, которые замешаны в цензурировании американцев. Свобода слова имеет важное значение для американского образа жизни. Это неотъемлемое право, над которым иностранные правительства не имеют власти", - заявил Рубио в соцсети X.При этом он не привел конкретные примеры новых мер, ограничившись лишь тем, что "будь то в Латинской Америке, Европе или где-либо еще, дни бездейственного отношения к тем, кто стремится подорвать права американцев, прошли".
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европа, сша, в мире, латинская америка, марко рубио
Европа, США, В мире, Латинская Америка, Марко Рубио
США вводят визовые ограничения для иностранных чиновников
Рубио: США вводят визовые ограничения для чиновников, цензурирующих американцев