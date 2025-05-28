Рейтинг@Mail.ru
США вводят визовые ограничения для иностранных чиновников - РИА Новости, 28.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 28.05.2025 (обновлено: 17:38 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/ssha-2019606932.html
США вводят визовые ограничения для иностранных чиновников
США вводят визовые ограничения для иностранных чиновников - РИА Новости, 28.05.2025
США вводят визовые ограничения для иностранных чиновников
США вводят визовые ограничения для иностранных чиновников, в том числе из Европы и Латинской Америки, причастных к ограничению свободы слова американцев за... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T17:22:00+03:00
2025-05-28T17:38:00+03:00
европа
сша
в мире
латинская америка
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США вводят визовые ограничения для иностранных чиновников, в том числе из Европы и Латинской Америки, причастных к ограничению свободы слова американцев за рубежом, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио."Сегодня я объявляю о новой политике ограничения виз, которая будет применяться к иностранным должностным лицам и лицам, которые замешаны в цензурировании американцев. Свобода слова имеет важное значение для американского образа жизни. Это неотъемлемое право, над которым иностранные правительства не имеют власти", - заявил Рубио в соцсети X.При этом он не привел конкретные примеры новых мер, ограничившись лишь тем, что "будь то в Латинской Америке, Европе или где-либо еще, дни бездейственного отношения к тем, кто стремится подорвать права американцев, прошли".
https://ria.ru/20250524/ssha-2018911385.html
европа
сша
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, сша, в мире, латинская америка, марко рубио
Европа, США, В мире, Латинская Америка, Марко Рубио
США вводят визовые ограничения для иностранных чиновников

Рубио: США вводят визовые ограничения для чиновников, цензурирующих американцев

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США вводят визовые ограничения для иностранных чиновников, в том числе из Европы и Латинской Америки, причастных к ограничению свободы слова американцев за рубежом, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио.
"Сегодня я объявляю о новой политике ограничения виз, которая будет применяться к иностранным должностным лицам и лицам, которые замешаны в цензурировании американцев. Свобода слова имеет важное значение для американского образа жизни. Это неотъемлемое право, над которым иностранные правительства не имеют власти", - заявил Рубио в соцсети X.
При этом он не привел конкретные примеры новых мер, ограничившись лишь тем, что "будь то в Латинской Америке, Европе или где-либо еще, дни бездейственного отношения к тем, кто стремится подорвать права американцев, прошли".
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Посольство США предостерегло гражданок Армении от родов по гостевой визе
24 мая, 21:27
 
ЕвропаСШАВ миреЛатинская АмерикаМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала