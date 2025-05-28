https://ria.ru/20250528/ssha-2019606932.html

США вводят визовые ограничения для иностранных чиновников

США вводят визовые ограничения для иностранных чиновников - РИА Новости, 28.05.2025

США вводят визовые ограничения для иностранных чиновников

США вводят визовые ограничения для иностранных чиновников, в том числе из Европы и Латинской Америки, причастных к ограничению свободы слова американцев за... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T17:22:00+03:00

2025-05-28T17:22:00+03:00

2025-05-28T17:38:00+03:00

европа

сша

в мире

латинская америка

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США вводят визовые ограничения для иностранных чиновников, в том числе из Европы и Латинской Америки, причастных к ограничению свободы слова американцев за рубежом, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио."Сегодня я объявляю о новой политике ограничения виз, которая будет применяться к иностранным должностным лицам и лицам, которые замешаны в цензурировании американцев. Свобода слова имеет важное значение для американского образа жизни. Это неотъемлемое право, над которым иностранные правительства не имеют власти", - заявил Рубио в соцсети X.При этом он не привел конкретные примеры новых мер, ограничившись лишь тем, что "будь то в Латинской Америке, Европе или где-либо еще, дни бездейственного отношения к тем, кто стремится подорвать права американцев, прошли".

https://ria.ru/20250524/ssha-2018911385.html

европа

сша

латинская америка

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европа, сша, в мире, латинская америка, марко рубио