https://ria.ru/20250528/ssha-2019452429.html

СМИ узнали, сколько оружия США поставили Израилю с начала конфликта в Газе

СМИ узнали, сколько оружия США поставили Израилю с начала конфликта в Газе - РИА Новости, 28.05.2025

СМИ узнали, сколько оружия США поставили Израилю с начала конфликта в Газе

США поставили Израилю свыше 90 тысяч тонн военных грузов с октября 2023 года, израильские военные получили в том числе бронетехнику и боеприпасы, сообщает... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T00:17:00+03:00

2025-05-28T00:17:00+03:00

2025-05-28T00:17:00+03:00

израиль

сша

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. США поставили Израилю свыше 90 тысяч тонн военных грузов с октября 2023 года, израильские военные получили в том числе бронетехнику и боеприпасы, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на израильское минобороны. "С начала войны (в секторе Газа - ред.) 800 транспортных самолетов и 140 кораблей доставили из США в Израиль более 90 тысяч тонн вооружений и военной техники", - говорится в публикации издания. Согласно минобороны Израиля, поставки включают в себя бронетехнику, военное снаряжение, боеприпасы, средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. Армия обороны Израиля 18 мая на фоне тупика в переговорах через посредников приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому ХАМАС. Операция предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. По словам военных, отличием этой операции от предыдущих станет удержание территорий, что не позволит боевикам палестинского движения ХАМАС возвращаться в места, куда они могли вернуться ранее. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими. Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

https://ria.ru/20250526/izrail-2019169400.html

https://ria.ru/20250527/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире