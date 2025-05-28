СМИ узнали, сколько оружия США поставили Израилю с начала конфликта в Газе
Times of Israel: США поставили Израилю более 90 тысяч тонн военных грузов
© AP Photo / Tsafrir AbayovТанк израильской армии
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Танк израильской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. США поставили Израилю свыше 90 тысяч тонн военных грузов с октября 2023 года, израильские военные получили в том числе бронетехнику и боеприпасы, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на израильское минобороны.
Согласно минобороны Израиля, поставки включают в себя бронетехнику, военное снаряжение, боеприпасы, средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование.
Армия обороны Израиля 18 мая на фоне тупика в переговорах через посредников приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции "Колесницы Гидеона" по окончательному разгрому ХАМАС. Операция предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков. По словам военных, отличием этой операции от предыдущих станет удержание территорий, что не позволит боевикам палестинского движения ХАМАС возвращаться в места, куда они могли вернуться ранее. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 58 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.