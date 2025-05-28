https://ria.ru/20250528/sreda-2019454602.html

США нужна понятная регуляторная среда для криптовалют, заявили в Белом доме

США нужна понятная регуляторная среда для криптовалют, заявили в Белом доме - РИА Новости, 28.05.2025

США нужна понятная регуляторная среда для криптовалют, заявили в Белом доме

США необходима понятная регуляторная среда для внедрения криптовалют, заявил исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T00:40:00+03:00

2025-05-28T00:40:00+03:00

2025-05-28T00:40:00+03:00

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ЛАС-ВЕГАС (ШТАТ НЕВАДА), 28 мая - РИА Новости. США необходима понятная регуляторная среда для внедрения криптовалют, заявил исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс. "Я думаю, что у нас есть очень четкие цели того, что нужно достичь. Нам необходимо защищать права людей на неприкосновенность. Нам нужно убедиться, что мы создаем среду, в которой у людей есть понятное регулирование, чтобы они могли внедрять инновации. И нам нужно создать опору, которая будет долгосрочной", - сообщил он на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн, говоря о внедрении криптовалют в США. Хайнс добавил, что для решения этих вызовов Белый дом по поручению президента США Дональда Трампа проводит многочисленные встречи с представителя цифровой отрасли с целью выяснить, что необходимо сделать американским властям для улучшения регуляторной среды. Он также указал на необходимость работы с законодателями, чтобы объяснять им важность принятия необходимых законов, которые будут содействовать применению в стране криптовалют.

https://ria.ru/20250527/tramp-2019450069.html

https://ria.ru/20250302/tramp-2002611443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, сша, лас-вегас, дональд трамп, в мире