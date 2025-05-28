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США нужна понятная регуляторная среда для криптовалют, заявили в Белом доме - РИА Новости, 28.05.2025
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https://ria.ru/20250528/sreda-2019454602.html
США нужна понятная регуляторная среда для криптовалют, заявили в Белом доме
США нужна понятная регуляторная среда для криптовалют, заявили в Белом доме - РИА Новости, 28.05.2025
США нужна понятная регуляторная среда для криптовалют, заявили в Белом доме
США необходима понятная регуляторная среда для внедрения криптовалют, заявил исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T00:40:00+03:00
2025-05-28T00:40:00+03:00
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ЛАС-ВЕГАС (ШТАТ НЕВАДА), 28 мая - РИА Новости. США необходима понятная регуляторная среда для внедрения криптовалют, заявил исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс. "Я думаю, что у нас есть очень четкие цели того, что нужно достичь. Нам необходимо защищать права людей на неприкосновенность. Нам нужно убедиться, что мы создаем среду, в которой у людей есть понятное регулирование, чтобы они могли внедрять инновации. И нам нужно создать опору, которая будет долгосрочной", - сообщил он на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн, говоря о внедрении криптовалют в США. Хайнс добавил, что для решения этих вызовов Белый дом по поручению президента США Дональда Трампа проводит многочисленные встречи с представителя цифровой отрасли с целью выяснить, что необходимо сделать американским властям для улучшения регуляторной среды. Он также указал на необходимость работы с законодателями, чтобы объяснять им важность принятия необходимых законов, которые будут содействовать применению в стране криптовалют.
https://ria.ru/20250527/tramp-2019450069.html
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технологии, сша, лас-вегас, дональд трамп, в мире
Технологии, США, Лас-Вегас, Дональд Трамп, В мире
США нужна понятная регуляторная среда для криптовалют, заявили в Белом доме

Белый дом: США нужна понятная регуляторная среда для внедрения криптовалют

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ЛАС-ВЕГАС (ШТАТ НЕВАДА), 28 мая - РИА Новости. США необходима понятная регуляторная среда для внедрения криптовалют, заявил исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс.
"Я думаю, что у нас есть очень четкие цели того, что нужно достичь. Нам необходимо защищать права людей на неприкосновенность. Нам нужно убедиться, что мы создаем среду, в которой у людей есть понятное регулирование, чтобы они могли внедрять инновации. И нам нужно создать опору, которая будет долгосрочной", - сообщил он на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн, говоря о внедрении криптовалют в США.
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Хайнс добавил, что для решения этих вызовов Белый дом по поручению президента США Дональда Трампа проводит многочисленные встречи с представителя цифровой отрасли с целью выяснить, что необходимо сделать американским властям для улучшения регуляторной среды.
Он также указал на необходимость работы с законодателями, чтобы объяснять им важность принятия необходимых законов, которые будут содействовать применению в стране криптовалют.
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