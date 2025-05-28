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Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 28.05.2025
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12:28 28.05.2025 (обновлено: 13:05 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019528131.html
Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины
Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 28.05.2025
Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины
За минувшие сутки российские войска нанесли удары по предприятиям украинского оборонпрома, местам запуска дронов и складам боеприпасов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T12:28:00+03:00
2025-05-28T13:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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россия
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли удары по предприятиям украинского оборонпрома, местам запуска дронов и складам боеприпасов, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим ударные беспилотные летательные аппараты, месту стоянки боевых и безэкипажных катеров, полевым площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 144-х районах", — говорится в сводке.Силы противовоздушной обороны в то же время сбили шесть американских управляемых авиабомб JDAM и 339 беспилотников самолетного типа, из них 296 — вне зоны специальной военной операции.Всего за время спецоперации на Украине удалось уничтожить:В последние дни ВСУ нарастили атаки на российские регионы. Как отметили накануне в Минобороны, они бьют по гражданским объектам, российские войска отвечают на это ударами исключительно по военным целям и предприятиям ВПК Украины.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины

МО: ВС РФ нанесли удары по выпускающим ударные дроны предприятиям ВПК Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение ударов по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли удары по предприятиям украинского оборонпрома, местам запуска дронов и складам боеприпасов, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим ударные беспилотные летательные аппараты, месту стоянки боевых и безэкипажных катеров, полевым площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 144-х районах", — говорится в сводке.
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Силы противовоздушной обороны в то же время сбили шесть американских управляемых авиабомб JDAM и 339 беспилотников самолетного типа, из них 296 — вне зоны специальной военной операции.
Всего за время спецоперации на Украине удалось уничтожить:
  • 663 самолета;
  • 283 вертолета;
  • 60 195 дронов;
  • 607 зенитных ракетных комплексов;
  • 23 618 танков и других боевых бронированных машин;
  • 1565 боевых машин реактивных систем залпового огня;
  • 25 361 орудие полевой артиллерии и миномет;
  • 36 091 военный автомобиль.
В последние дни ВСУ нарастили атаки на российские регионы. Как отметили накануне в Минобороны, они бьют по гражданским объектам, российские войска отвечают на это ударами исключительно по военным целям и предприятиям ВПК Украины.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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