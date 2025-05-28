https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019528131.html

Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины

Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 28.05.2025

Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по предприятиям украинского оборонпрома, местам запуска дронов и складам боеприпасов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T12:28:00+03:00

2025-05-28T12:28:00+03:00

2025-05-28T13:05:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли удары по предприятиям украинского оборонпрома, местам запуска дронов и складам боеприпасов, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим ударные беспилотные летательные аппараты, месту стоянки боевых и безэкипажных катеров, полевым площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 144-х районах", — говорится в сводке.Силы противовоздушной обороны в то же время сбили шесть американских управляемых авиабомб JDAM и 339 беспилотников самолетного типа, из них 296 — вне зоны специальной военной операции.Всего за время спецоперации на Украине удалось уничтожить:В последние дни ВСУ нарастили атаки на российские регионы. Как отметили накануне в Минобороны, они бьют по гражданским объектам, российские войска отвечают на это ударами исключительно по военным целям и предприятиям ВПК Украины.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины