Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины
МО: ВС РФ нанесли удары по выпускающим ударные дроны предприятиям ВПК Украины
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение ударов по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли удары по предприятиям украинского оборонпрома, местам запуска дронов и складам боеприпасов, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим ударные беспилотные летательные аппараты, месту стоянки боевых и безэкипажных катеров, полевым площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 144-х районах", — говорится в сводке.
Силы противовоздушной обороны в то же время сбили шесть американских управляемых авиабомб JDAM и 339 беспилотников самолетного типа, из них 296 — вне зоны специальной военной операции.
Всего за время спецоперации на Украине удалось уничтожить:
- 663 самолета;
- 283 вертолета;
- 60 195 дронов;
- 607 зенитных ракетных комплексов;
- 23 618 танков и других боевых бронированных машин;
- 1565 боевых машин реактивных систем залпового огня;
- 25 361 орудие полевой артиллерии и миномет;
- 36 091 военный автомобиль.
В последние дни ВСУ нарастили атаки на российские регионы. Как отметили накануне в Минобороны, они бьют по гражданским объектам, российские войска отвечают на это ударами исключительно по военным целям и предприятиям ВПК Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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