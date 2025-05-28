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Белоусов рассказал о ходе спецоперации - РИА Новости, 28.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019492153.html
Белоусов рассказал о ходе спецоперации
Белоусов рассказал о ходе спецоперации - РИА Новости, 28.05.2025
Белоусов рассказал о ходе спецоперации
Российская армия в ходе СВО успешно ведёт наступление практически на всех участках фронта, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T09:57:00+03:00
2025-05-28T09:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
бишкек
андрей белоусов
одкб
вооруженные силы рф
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БИШКЕК, 28 мая - РИА Новости. Российская армия в ходе СВО успешно ведёт наступление практически на всех участках фронта, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Российские Вооружённые силы продолжают специальную военную операцию на Украине. Ведут успешные наступательные действия практически на всех участках фронта", - сказал министр обороны РФ на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке в среду.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html
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россия, украина, бишкек, андрей белоусов, одкб, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Бишкек, Андрей Белоусов, ОДКБ, Вооруженные силы РФ
Белоусов рассказал о ходе спецоперации

Белоусов: ВС России успешно ведут наступление почти на всех участках фронта

© РИА Новости / Алексей ДружининАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Андрей Белоусов. Архивное фото
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БИШКЕК, 28 мая - РИА Новости. Российская армия в ходе СВО успешно ведёт наступление практически на всех участках фронта, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Российские Вооружённые силы продолжают специальную военную операцию на Украине. Ведут успешные наступательные действия практически на всех участках фронта", - сказал министр обороны РФ на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке в среду.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБишкекАндрей БелоусовОДКБВооруженные силы РФ
 
 
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