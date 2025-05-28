https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019492153.html

Белоусов рассказал о ходе спецоперации

Белоусов рассказал о ходе спецоперации - РИА Новости, 28.05.2025

Белоусов рассказал о ходе спецоперации

Российская армия в ходе СВО успешно ведёт наступление практически на всех участках фронта, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T09:57:00+03:00

2025-05-28T09:57:00+03:00

2025-05-28T09:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

бишкек

андрей белоусов

одкб

вооруженные силы рф

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БИШКЕК, 28 мая - РИА Новости. Российская армия в ходе СВО успешно ведёт наступление практически на всех участках фронта, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Российские Вооружённые силы продолжают специальную военную операцию на Украине. Ведут успешные наступательные действия практически на всех участках фронта", - сказал министр обороны РФ на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке в среду.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html

россия

украина

бишкек

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, бишкек, андрей белоусов, одкб, вооруженные силы рф