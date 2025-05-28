https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019484682.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T15:35:00+03:00
2025-05-28T15:35:00+03:00
2025-05-28T15:35:00+03:00
инфографика
спецоперация
украина
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 28 мая 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили села Константиновка в Сумской области и Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике. Кроме того, поражены 144 района скопления живой силы и техники противника, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины, выпускающие ударные беспилотные летательные аппараты, места стоянки боевых и безэкипажных катеров, полевые площадки запуска беспилотных летательных аппаратов и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 339 дронов и шесть управляемых авиационных бомб JDAM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 663 самолета, 283 вертолета, 60 195 беспилотников, 607 зенитных ракетных комплексов, 23 618 танков и других бронемашин, 1 565 реактивных систем залпового огня, 25 361 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 36 091 единица автомобильной техники.
украина
херсонская область
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спецоперация, украина, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Украина, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Россия
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 28 мая 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили села Константиновка в Сумской области и Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике. Кроме того, поражены 144 района скопления живой силы и техники противника, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины, выпускающие ударные беспилотные летательные аппараты, места стоянки боевых и безэкипажных катеров, полевые площадки запуска беспилотных летательных аппаратов и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 339 дронов и шесть управляемых авиационных бомб JDAM.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 663 самолета, 283 вертолета, 60 195 беспилотников, 607 зенитных ракетных комплексов, 23 618 танков и других бронемашин, 1 565 реактивных систем залпового огня, 25 361 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 36 091 единица автомобильной техники.