https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019484682.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.05.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T15:35:00+03:00

2025-05-28T15:35:00+03:00

2025-05-28T15:35:00+03:00

инфографика

спецоперация

украина

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 28 мая 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили села Константиновка в Сумской области и Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике. Кроме того, поражены 144 района скопления живой силы и техники противника, а также предприятия военно-промышленного комплекса Украины, выпускающие ударные беспилотные летательные аппараты, места стоянки боевых и безэкипажных катеров, полевые площадки запуска беспилотных летательных аппаратов и склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 339 дронов и шесть управляемых авиационных бомб JDAM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 663 самолета, 283 вертолета, 60 195 беспилотников, 607 зенитных ракетных комплексов, 23 618 танков и других бронемашин, 1 565 реактивных систем залпового огня, 25 361 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 36 091 единица автомобильной техники.

украина

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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