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Ударная группа ВКС уничтожила бронетехнику ВСУ в зоне действия группы "Юг" - РИА Новости, 28.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:30 28.05.2025 (обновлено: 09:11 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019469672.html
Ударная группа ВКС уничтожила бронетехнику ВСУ в зоне действия группы "Юг"
Ударная группа ВКС уничтожила бронетехнику ВСУ в зоне действия группы "Юг" - РИА Новости, 28.05.2025
Ударная группа ВКС уничтожила бронетехнику ВСУ в зоне действия группы "Юг"
Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России нанесла ракетные авиационные удары по позициям ВСУ в зоне действия группировки войск "Юг",... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T05:30:00+03:00
2025-05-28T09:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
ми-28нм
ми-8 амтш
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России нанесла ракетные авиационные удары по позициям ВСУ в зоне действия группировки войск "Юг", рассказали в Минобороны."Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор", ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" и многоцелевого вертолета Ми-8 нанесли ракетные авиационные удары по позициям ВСУ в зоне действия группировки войск "Юг", — уточнили в ведомстве.После этого экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.По последним данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности Южной группировки противник потерял более 280 военных. Украинские войска также лишились двух боевых бронированных машин Senator, 12 автомобилей, орудия полевой артиллерии и двух складов боеприпасов.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ми-28нм, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Ми-8 АМТШ
Ударная группа ВКС уничтожила бронетехнику ВСУ в зоне действия группы "Юг"

Ударная группа авиации ВКС уничтожила бронетехнику ВСУ в зоне действия группы Юг

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО
Пилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России нанесла ракетные авиационные удары по позициям ВСУ в зоне действия группировки войск "Юг", рассказали в Минобороны.
«
"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор", ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" и многоцелевого вертолета Ми-8 нанесли ракетные авиационные удары по позициям ВСУ в зоне действия группировки войск "Юг", — уточнили в ведомстве.
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После этого экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.
По последним данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности Южной группировки противник потерял более 280 военных.
Украинские войска также лишились двух боевых бронированных машин Senator, 12 автомобилей, орудия полевой артиллерии и двух складов боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныМи-28НММи-8 АМТШ
 
 
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