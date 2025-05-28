https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019469672.html

Ударная группа ВКС уничтожила бронетехнику ВСУ в зоне действия группы "Юг"

Ударная группа ВКС уничтожила бронетехнику ВСУ в зоне действия группы "Юг" - РИА Новости, 28.05.2025

Ударная группа ВКС уничтожила бронетехнику ВСУ в зоне действия группы "Юг"

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России нанесла ракетные авиационные удары по позициям ВСУ в зоне действия группировки войск "Юг",... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T05:30:00+03:00

2025-05-28T05:30:00+03:00

2025-05-28T09:11:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России нанесла ракетные авиационные удары по позициям ВСУ в зоне действия группировки войск "Юг", рассказали в Минобороны."Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор", ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" и многоцелевого вертолета Ми-8 нанесли ракетные авиационные удары по позициям ВСУ в зоне действия группировки войск "Юг", — уточнили в ведомстве.После этого экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.По последним данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности Южной группировки противник потерял более 280 военных. Украинские войска также лишились двух боевых бронированных машин Senator, 12 автомобилей, орудия полевой артиллерии и двух складов боеприпасов.

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ми-28нм, ми-8 амтш