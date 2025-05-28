Ударная группа ВКС уничтожила бронетехнику ВСУ в зоне действия группы "Юг"
Ударная группа авиации ВКС уничтожила бронетехнику ВСУ в зоне действия группы Юг
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО
Пилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России нанесла ракетные авиационные удары по позициям ВСУ в зоне действия группировки войск "Юг", рассказали в Минобороны.
«
"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России в составе разведывательно-ударного вертолета Ка-52М "Аллигатор", ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" и многоцелевого вертолета Ми-8 нанесли ракетные авиационные удары по позициям ВСУ в зоне действия группировки войск "Юг", — уточнили в ведомстве.
Украина получит все, что заслужила
26 мая, 08:00
После этого экипажи осуществили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.
По последним данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности Южной группировки противник потерял более 280 военных.
Украинские войска также лишились двух боевых бронированных машин Senator, 12 автомобилей, орудия полевой артиллерии и двух складов боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18