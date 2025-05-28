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Операторы БПЛА уссурийских десантников ежедневно нарушают логистику ВСУ - РИА Новости, 28.05.2025
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05:11 28.05.2025
https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019468603.html
Операторы БПЛА уссурийских десантников ежедневно нарушают логистику ВСУ
Операторы БПЛА уссурийских десантников ежедневно нарушают логистику ВСУ - РИА Новости, 28.05.2025
Операторы БПЛА уссурийских десантников ежедневно нарушают логистику ВСУ
Операторы FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" (КВН), управляемых по оптоволоконным проводам, Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T05:11:00+03:00
2025-05-28T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Операторы FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" (КВН), управляемых по оптоволоконным проводам, Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ежедневно нарушают логистику ВСУ и препятствуют снабжению боеприпасами, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" (КВН), управляемых по оптоволоконным проводам, Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ежедневно уничтожают десятки единиц техники ВСУ в Сумской области вблизи границы с Российской Федерацией, тем самым нарушая их логистику и препятствуя снабжению боеприпасами и материальными средствами передовые подразделения, а также срывая их ротацию на линии боевого соприкосновения", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчеты ударных дронов КВН круглосуточно выслеживают противника на дорогах и, при обнаружении, немедленно атакуют. "Боевая работа ведется, как при помощи корректировки с разведывательного беспилотника, так и в режиме "свободной охоты". Благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов на оптоволоконном управлении, были выведены из строя и уничтожены бронеавтомобили западного производства с личным составом, пикапы и колесные бронетранспортеры. Первым попаданием техника обездвиживалась, а вторым и последующими FPV-дронами окончательно уничтожалась", - рассказали в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Операторы БПЛА уссурийских десантников ежедневно нарушают логистику ВСУ

Операторы ударных БПЛА нарушают логистику ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С"
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Операторы FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" (КВН), управляемых по оптоволоконным проводам, Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ежедневно нарушают логистику ВСУ и препятствуют снабжению боеприпасами, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Операторы FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" (КВН), управляемых по оптоволоконным проводам, Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ежедневно уничтожают десятки единиц техники ВСУ в Сумской области вблизи границы с Российской Федерацией, тем самым нарушая их логистику и препятствуя снабжению боеприпасами и материальными средствами передовые подразделения, а также срывая их ротацию на линии боевого соприкосновения", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что расчеты ударных дронов КВН круглосуточно выслеживают противника на дорогах и, при обнаружении, немедленно атакуют.
"Боевая работа ведется, как при помощи корректировки с разведывательного беспилотника, так и в режиме "свободной охоты". Благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов на оптоволоконном управлении, были выведены из строя и уничтожены бронеавтомобили западного производства с личным составом, пикапы и колесные бронетранспортеры. Первым попаданием техника обездвиживалась, а вторым и последующими FPV-дронами окончательно уничтожалась", - рассказали в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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