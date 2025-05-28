https://ria.ru/20250528/spetsoperatsiya-2019468603.html

Операторы БПЛА уссурийских десантников ежедневно нарушают логистику ВСУ

Операторы БПЛА уссурийских десантников ежедневно нарушают логистику ВСУ - РИА Новости, 28.05.2025

Операторы БПЛА уссурийских десантников ежедневно нарушают логистику ВСУ

Операторы FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" (КВН), управляемых по оптоволоконным проводам, Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T05:11:00+03:00

2025-05-28T05:11:00+03:00

2025-05-28T05:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Операторы FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" (КВН), управляемых по оптоволоконным проводам, Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ежедневно нарушают логистику ВСУ и препятствуют снабжению боеприпасами, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Операторы FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" (КВН), управляемых по оптоволоконным проводам, Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ежедневно уничтожают десятки единиц техники ВСУ в Сумской области вблизи границы с Российской Федерацией, тем самым нарушая их логистику и препятствуя снабжению боеприпасами и материальными средствами передовые подразделения, а также срывая их ротацию на линии боевого соприкосновения", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что расчеты ударных дронов КВН круглосуточно выслеживают противника на дорогах и, при обнаружении, немедленно атакуют. "Боевая работа ведется, как при помощи корректировки с разведывательного беспилотника, так и в режиме "свободной охоты". Благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов на оптоволоконном управлении, были выведены из строя и уничтожены бронеавтомобили западного производства с личным составом, пикапы и колесные бронетранспортеры. Первым попаданием техника обездвиживалась, а вторым и последующими FPV-дронами окончательно уничтожалась", - рассказали в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019429667.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность