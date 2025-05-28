Операторы БПЛА уссурийских десантников ежедневно нарушают логистику ВСУ
Операторы ударных БПЛА нарушают логистику ВСУ в Сумской области
Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Операторы FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" (КВН), управляемых по оптоволоконным проводам, Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ежедневно нарушают логистику ВСУ и препятствуют снабжению боеприпасами, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Операторы FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" (КВН), управляемых по оптоволоконным проводам, Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения ежедневно уничтожают десятки единиц техники ВСУ в Сумской области вблизи границы с Российской Федерацией, тем самым нарушая их логистику и препятствуя снабжению боеприпасами и материальными средствами передовые подразделения, а также срывая их ротацию на линии боевого соприкосновения", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что расчеты ударных дронов КВН круглосуточно выслеживают противника на дорогах и, при обнаружении, немедленно атакуют.
"Боевая работа ведется, как при помощи корректировки с разведывательного беспилотника, так и в режиме "свободной охоты". Благодаря слаженной работе операторов FPV-дронов на оптоволоконном управлении, были выведены из строя и уничтожены бронеавтомобили западного производства с личным составом, пикапы и колесные бронетранспортеры. Первым попаданием техника обездвиживалась, а вторым и последующими FPV-дронами окончательно уничтожалась", - рассказали в оборонном ведомстве.
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